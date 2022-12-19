Кличко назвал три района Киева, где наихудшая ситуация со светом после новой атаки дронами-камикадзе 19 декабря, 12:55 Спасатели ликвидируют последствия ночной атаки РФ дронами-камикадзе по Киеву (Фото:ГСЧС)

В Оболонском, Подольском и Деснянском районах Киева наиболее сложная ситуация с электроэнергией после новой атаки РФ дронами-камикадзе в ночь на понедельник, 19 декабря.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram.

«Ситуация в энергетике сложная, поэтому действуют аварийные и экстренные отключения. Больше всего в столице от дефицита электроснабжения страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы», — отметил он.

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По словам Кличко, коммунальщикам уже удалось возобновить работу большинства котельных. На данный момент без отопления остаются около 3% потребителей. Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме.

В ночь на 19 декабря РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область.

Украинская столица выдержала несколько волн атак иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Оккупанты направили на Киев 23 беспилотника, 18 из них удалось сбить.

Один из беспилотников попал по объекту критической инфраструктуры, начался пожар. Обломки сбитых дронов повредили проезжую часть в Соломенском районе города, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе.



