Во время новой атаки РФ на Киев военным удалось сбить 18 дронов-камикадзе, обломки повредили проезжую часть и окна многоэтажки 19 декабря, 10:08 Ночью РФ атаковала Киев дронами-камикадзе, есть попадание в объект критической инфраструктуры, 18 беспилотников удалось сбить (Фото:Vladyslav Musiienko/Reuters)

В ночь на понедельник, 19 декабря, войска РФ направили на Киев 23 дрона-камикадзе, 18 из них удалось сбить. Есть попадания в объект критической инфраструктуры и повреждения в результате падения обломков.

Такую уточненную информацию озвучили в пресс-службе Киевской городской военной администрации в Telegram.

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что обломки сбитых вражеских дронов-камикадзе повредили проезжую часть в Соломенском районе, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе. Обошлось без жертв и пострадавших.

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Есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением в украинской столице после новых вражеских атак.

В ночь на 19 декабря РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область.

На юге Украины силам ПВО удалось сбить десять дронов-камикадзе, всего по стране — 30 из 35.

Украинская столица выдержала несколько волн атак иранскими дронами Shahed. Сообщалось, что Киев атаковали 20 вражеских дронов, 15 из них удалось сбить.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Соломенском и Шевченковском районах столицы, а также попадание в объект критической инфраструктуры. В некоторых районах столицы частично пропал свет.