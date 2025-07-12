За убийство мужчины в салоне авто на Троещине задержали 41-летнего иностранца (Фото: Київська міська прокуратура via Telegram)

Киевская городская прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в убийстве в Киеве на Троещине 8 июля .

Прокуроры Деснянской окружной прокуратуры сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по заказу, 41-летнему иностранцу, говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненно.

Отмечается, что сейчас установлено, что 8 июля утром на жилом массиве Троещина мужчина надел темную одежду, закрыл лицо панамой и совершил два прицельных выстрела в киевлянина, который сел в свою машину, чтобы ехать на работу.

47-летний пострадавший получил пулевые ранения головы, от которых скончался.

По данным следствия, мужчины не были знакомы, поэтому возможные неприязненные отношения между ними не могли стать мотивом преступления, а накануне совершения убийства подозреваемый был возле дома будущей жертвы, осматривая территорию.

Сейчас подозреваемому уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

8 июля полиция Киева сообщила, что в Деснянском районе Киева мужчину убили в салоне его авто. В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию о том, что убитый был офицером ВСУ. В полиции установили, что погибший — украинец, житель Киева. Он не был военным и не проходил службу.