В Киеве прошла акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов — фоторепортаж 16 сентября, 17:33 Могила Георгия Гонгадзе в Киеве, 16 сентября 2022 года (Фото:НВ)

В Киеве в пятницу, 16 сентября, прошла акция памяти журналиста Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов.

Как сообщает Детектор медиа, журналисты и правозащитники собрались в Ильинском сквере в столице. Акцию организовали Премия имени Георгия Гонгадзе, Центр прав человека ZMINA и Институт массовой информации.



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"…Очень много жертв пало за независимость, справедливость и демократию в Украине. И сегодня очень много воинов гибнет, защищая нашу страну, наше право на существование. Очень важно, чтобы все эти смерти не были напрасны. Чтобы не была напрасной смерть Георгия, чтобы не были напрасны смерти всех наших героев, погибших во время Революции Достоинства, чтобы не были напрасны смерти людей, которые сегодня отдают жизнь за независимость Украины", — сказала жена журналиста, руководительница Голоса Америки в Восточной Европе Мирослава Гонгадзе.

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Фото: НВ

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко со ссылкой на данные Национального союза журналистов сообщил в Telegram, что с начала полномасштабного вторжения России погибли 39 журналистов.

16 сентября 2022 года исполнилось 22 года со дня исчезновения и убийства журналиста Георгия Гонгадзе.



В ноябре 2000 года в лесу в Киевской области было обнаружено обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области нашли останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе.

Три бывших сотрудника Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД: Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович — были обвинены в убийстве Гонгадзе в марте 2005 года, четвертый — Алексей Пукач — в июле 2009 года. В марте 2008 года суд приговорил Протасова к 13 годам лишения свободы, а Костенко и Поповича — к 12. Печерский районный суд Киева 29 января 2013 года признал Пукача виновным в убийстве Гонгадзе и приговорил к пожизненному лишению свободы. 2 июля 2021 года Пукач проиграл апелляцию — пожизненный приговор остался в силе. Заказчики убийства Гонгадзе до сих пор не найдены.

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