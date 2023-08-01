Трем депутатам Киевсовета объявили о подозрении в уклонении от военной службы

1 августа, 09:58
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Следователи будут настаивать на аресте подозреваемых (Фото:ГБР)

Следователи будут настаивать на аресте подозреваемых (Фото:ГБР)

Трем депутатам Киевского городского совета и помощнику депутата Киевсовета сообщили о подозрении в уклонении от военной службы. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований, не раскрыв их личности.

Подозреваемые являются военнослужащими одной из воинских частей ТрО. По данным ГБР, они в течение года не появлялись на военную службу, вместо этого «организовав» для себя командировку в Киевскую военную государственную администрацию.

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При этом один из депутатов получал денежное обеспечение из части, где якобы проходил службу, сообщает Бюро.

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Военнослужащие подозреваются в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины).

Следователи будут настаивать на аресте подозреваемых.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Киеврада Государственное бюро расследований (ГБР)

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