Уже готов к установке. Появилось первое видео с доставленным к Родине-матери трезубцем 5 августа, 10:01 Украинский герб будет больше, чем демонтированный советский (Фото:Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне/Facebook)

В соцсетях появилось видео с уже доставленным на место трезубцем для монумента Родины-матери в Киеве.

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне ранее сообщили, что герб страны будет установлен на щите скульптуры уже в ближайшее время.

Согласно анонсу, торжественная церемония его поднятия начнется после 14.00 в субботу, 5 августа.

Видео дня

На обнародованных кадрах видно, что по своим размерам трезубец больше, чем демонтированный советский герб.

The Trident has already been delivered to the Motherland monument and is now ready for the installation 🇺🇦 pic.twitter.com/GsdhedVq7x — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) August 5, 2023

«Планируется всю часть, где находился советский герб, полностью закрыть пластинами из стали. На эти пластины будет прикрепляться трезубец. Он будет даже больше по размеру, чем советский герб. На производстве проведена специальная обработка металла для пластин и трезубца, чтобы они кардинально не отличались от скульптуры. Но стоит добавить, что даже если оттенок сразу не будет полностью совпадать, это не будет долговременной проблемой. Ведь свойства этого сплава металла таковы, что в течение короткого времени пребывания на открытом воздухе он приобретает свой прогнозируемый устойчивый цвет, и через некоторое время новые элементы никак не будут выделяться от общей композиции», — рассказали в Музее.

Решение о замене советского герба на щите Родины-матери на украинский трезубец было принято на основе результатов голосования в Дії.

Ранее, 3 мая, Верховная Рада приняла закон, позволяющий демонтаж символики СССР и имперских памятников.