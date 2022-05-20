В Киеве обустраивают клумбу в виде трактора, тянущего танк

20 мая, 14:04
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Клумба в виде трактора, тянущего танк в Киеве (Фото:Виктор Янкаускас via Facebook)

Клумба в виде трактора, тянущего танк в Киеве (Фото:Виктор Янкаускас via Facebook)

У станции метро Политехнический институт обустраивают новую клумбу в виде трактора, тянущего танк.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Об этом сообщил киевлянин Виктор Янкаускас на своей странице в Facebook. Он написал, что клумбу делает Киевзеленстрой, на странице организации фото пока не публиковали.

Видео дня
https://www.facebook.com/v.yankauskas/posts/10221605252104373

Трактор, тянущий танк, стал одним из символов несгибаемости украинского народа с начала войны, которую Россия находила на территории Украины 24 февраля, а также известным интернет-мемом. Еще в начале войны появилось немало видео о том, как украинские фермеры тянут по тракторам вражеские танки.

Украинские разработчики создали две видеоигры по этому сюжету: Ukrainian fArmy и Farmers Stealing Tanks. В апреле в Финляндии неизвестные активисты сняли шутливое видео о стягивании тракторов к своим границам. Так они ответили на запись с российской военной техникой, которую РФ якобы перемещает по трассе А-181 из Санкт-Петербурга до границы с Финляндией.

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Теги:   Киев Танки Трактор Война России против Украины

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