Киев, зима, «эвакуация трех миллионов». Что важно знать о настоящей подготовке города к рискам блэкаута на фоне слухов, спровоцированных NYT 7 ноября, 12:17 Сюжет После обстрелов энергообъектов Киев, как и многие другие украинские города, вынужден экономить электроэнергию (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Предупреждения властей Киева о зимних рисках для столицы на фоне возможных обстрелов энергообъектов затмила публикация в New York Times, где главный акцент был сделан на якобы планируемой «тотальной» эвакуации 3 млн жителей столицы.

НВ рассказывает, действительно ли Киев уже готовит столь масштабную эвакуацию, к чему на самом деле призывают киевлян власти столицы и как готовят город к рискам зимнего блэкаута.

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Откуда слухи об «эвакуации трех миллионов жителей Киева»

5 ноября в американском издании The New York Times вышел материал под названием Киев готовится к тотальной эвакуации на случай потери электроснабжения (в онлайн NYT статья была также включена в формате небольшой заметки под названием Регионы Украины готовят чрезвычайные планы на случай полной потери электроснабжения).

На примере Киева речь в публикации идет о том, как на фоне массированных ударов России по украинской инфраструктуре местные власти готовятся к зиме и возможным сценариям дальнейшего повреждения энергообъектов. Журналисты NYT начинают с такого обобщения: «Пытаясь поддерживать [в рабочем состоянии] то, что осталось от электросетей, сильно поврежденных российскими ракетами, чиновники украинской столицы говорят, что они начали готовиться к некогда немыслимой возможности: полному отключению электроэнергии, которое потребовало бы эвакуации примерно трех миллионов остающихся [в Киеве] жителей».

Материал NYT построен на комментариях Романа Ткачука, главы департамента муниципальной безопасности КГГА, однако в тексте нет его цитат с указанием на планы организованной и неизбежной эвакуации 3 млн киевлян. Вот о чем Ткачук на самом деле сказал в интервью американскому изданию (прямые цитаты из материала, беседа состоялась 4 ноября):

«Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, мы можем лишиться всей нашей системы электроснабжения. Вот почему мы готовимся к холодной зиме»;

«Если не будет электричества, не будет воды и канализации. Поэтому в настоящее время правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы энергоснабжения».

Непрямой речью Ткачука изложены вдобавок такие факты о подготовке КГГА к зиме:

власти Киева готовят более 1000 укрытий, которые можно будет использовать и как бункеры, и как пункты [обогрева] с соответствующими запасами и генераторами;

столичные власти оборудовали машины экстренных служб громкоговорителями на случай выхода из строя систем связи и «начали кампанию по информированию общественности о точках сбора на случай эвакуации»;

сейчас нет никаких признаков того, что из Киева бежит значительное количество мирных жителей;

если электросети окажутся на грани отказа, киевских чиновников скорее всего, предупредят об этом заранее ( ориентировочно за 12 часов) — и если дело дойдет до этого, «мы начнем информировать людей и призывать их уехать», передает NYT лишь часть цитаты Ткачука.

Риски зимнего блэкаута: что на самом деле говорят и к чему готовятся власти Киева

После того, как заметка NYT спровоцировала волну заголовков о якобы готовящейся «эвакуации трех миллионов киевлян», в КГГА были вынуждены дать дополнительные разъяснения о текущих планах и мерах со стороны властей Киева.

Тот же Роман Ткачук, глава департамента муниципальной безопасности КГГА, фактически опроверг трактовку его слов американским изданием в заявлении, размещенном на сайте мэрии Киева (на двух языках — английском и украинском). Вот главные тезисы из его разъяснений от 6 ноября:

«Система гражданской защиты должна быть готова к разным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию. Чтобы правильно реагировать, мы должны иметь план на все возможные случаи»;

Чтобы правильно реагировать, мы должны иметь план на все возможные случаи»; именно в рамках подготовки системы гражданской защиты власти Киева рассматривают все возможные варианты действий в случае чрезвычайной ситуации ( включая случаи полного и длительного отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения). «Следует понимать, что подготовка к разным сценариям развития событий является одним из элементов гражданской защиты», — пояснил Ткачук;

власти Киева рассматривают все возможные варианты действий в случае чрезвычайной ситуации включая случаи полного и длительного отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения). «Следует понимать, что подготовка к разным сценариям развития событий является одним из элементов гражданской защиты», — пояснил Ткачук; чтобы минимизировать для киевлян последствия постоянных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры, в каждом районе Киева действительно подготовят в среднем по 100 пунктов обогрева , которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой ( «Они будут обустроены на базе социальных объектов, поскольку именно там будут обеспечены тепло- и энергоснабжение в случае критической ситуации. Эти пункты оборудуют всем необходимым: теплом, освещением, санузлами, столовыми, местами отдыха, банками теплой одежды и теплыми одеялами. Дополнительно пункты будут оборудованы генераторами аварийного питания, тепловыми пушками. Неподалеку будут дежурить сотрудники скорой помощи», — рассказал Ткачук);

, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой «Они будут обустроены на базе социальных объектов, поскольку именно там будут обеспечены тепло- и энергоснабжение в случае критической ситуации. Эти пункты оборудуют всем необходимым: теплом, освещением, санузлами, столовыми, местами отдыха, банками теплой одежды и теплыми одеялами. Дополнительно пункты будут оборудованы генераторами аварийного питания, тепловыми пушками. Неподалеку будут дежурить сотрудники скорой помощи», — рассказал Ткачук); сейчас ситуация в Киеве контролируемая, причин говорить о чрезвычайной ситуации « пока нет»

пока нет» причин для разговоров об эвакуации также « пока нет». ( «Да, мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг во избежание хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения. В каждом районе давно существуют эвакуационные комиссии на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций — от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры. Для нас важно избегать паники и дезинформации, поэтому в очередной раз прошу СМИ не манипулировать информацией», — подчеркнул Ткачук).

«Сейчас никто не просит киевлян уезжать из города. Система готова к такому шагу, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию», — дополнительно подтвердил Ткачук в комментарии Суспільному.



Мэр Киева Виталий Кличко за последнюю неделю в нескольких интервью и специальном отдельном заявлении после заметки NYT дал понять, что власти столицы не скрывают от киевлян реальных угроз и рисков нынешней зимы, однако стараются максимально подготовить к ним город. Вот несколько важных цитат Кличко из недавних публичных заявлений:

может ли быть блэкаут в Киеве: «Мы делаем все, чтобы этого [полного блэкаута] не произошло. Но давайте будем откровенны: наши враги делают все, чтобы город был без тепла, без электричества и водоснабжения. И вообще, чтобы мы все умерли».

«Мы делаем все, чтобы этого [полного блэкаута] не произошло. Но давайте будем откровенны: наши враги делают все, чтобы город был без тепла, без электричества и водоснабжения. И вообще, чтобы мы все умерли». каков план КГГА на случай блэкаута : «В ситуации войны, в которой мы живем, нужно иметь планы на случай разных сценариев развития событий и чрезвычайных ситуаций. И быть готовым действовать. Готовясь к зиме, мы закупили, привлекли от иностранных партнеров и продолжаем закупать генераторы, тепловые пушки, обустраиваем теплопункты, обеспечиваем объекты критической инфраструктуры. Мы делаем все, что можем, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы в этих сложных условиях».

: «В ситуации войны, в которой мы живем, нужно иметь планы на случай разных сценариев развития событий и чрезвычайных ситуаций. И быть готовым действовать. Готовясь к зиме, мы закупили, привлекли от иностранных партнеров и продолжаем закупать генераторы, тепловые пушки, обустраиваем теплопункты, обеспечиваем объекты критической инфраструктуры. Мы делаем все, что можем, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы в этих сложных условиях». что зависит от самих киевлян, как подготовиться жителям Киева, будет ли эвакуация : «Я обращаюсь и к людям тоже. На худший сценарий, если у нас света и водоснабжения не будет, [необходимо] просчитать, если у вас есть родственники и знакомые в пригороде Киева, где есть отдельное водоснабжение, печка, тепло, чтобы там временно находиться. Пожалуйста, договоритесь на случай плохого сценария, чтобы вы могли провести некоторое время у своих друзей или знакомых», — обратился к жителям столицы мэр в эфире телефмарафона. Также он призвал киевлян позаботиться о запасах питьевой и технической воды, еды, заряженных павербанках и теплых вещах. По данным Кличко, сейчас в Киеве постоянно находятся около 3 млн человек — это те, кто « ночует» в столице, а днем это количество намного больше, поскольку съезжаются люди из пригородов".

: «Я обращаюсь и к людям тоже. На худший сценарий, если у нас света и водоснабжения не будет, [необходимо] просчитать, если у вас есть родственники и знакомые в пригороде Киева, где есть отдельное водоснабжение, печка, тепло, чтобы там временно находиться. Пожалуйста, договоритесь на случай плохого сценария, чтобы вы могли провести некоторое время у своих друзей или знакомых», — обратился к жителям столицы мэр в эфире телефмарафона. Также он призвал киевлян позаботиться о запасах питьевой и технической воды, еды, заряженных павербанках и теплых вещах. По данным Кличко, сейчас в Киеве постоянно находятся около 3 млн человек — это те, кто ночует» в столице, а днем это количество намного больше, поскольку съезжаются люди из пригородов". что важно помнить о рисках: «Враг коварен и циничен. Россия совершает геноцид — в частности, пытаясь вызвать коллапс в энергетической сфере Украины. Коммунальщики, энергетики сосредоточенно и оперативно устраняют повреждения сетей, делают все, чтобы у жителей были критически важные услуги. Но мы должны быть готовы к разным вариантам развития событий, хотя и рассчитываем, что худшего не произойдет».

«Враг коварен и циничен. Россия совершает геноцид — в частности, пытаясь вызвать коллапс в энергетической сфере Украины. Коммунальщики, энергетики сосредоточенно и оперативно устраняют повреждения сетей, делают все, чтобы у жителей были критически важные услуги. Но мы должны быть готовы к разным вариантам развития событий, хотя и рассчитываем, что худшего не произойдет». какая ситуация в Киеве сейчас, стоит ли уже выезжать: «Водоснабжение, электроснабжение уже возобновлено [интервью НВ от 2 ноября]. Осталось, к сожалению, временное отключение, потому что перегрузка системы существует, нам еще нужно работать для того, чтобы у нас не было отключений, но тем не менее, это уже в Киеве исправлено и могу только сказать, что они только разозлили людей своими такими действиями» […] «Сегодня поводов для паники нет. Киев живет и работает. Выдержка и воля каждого из нас — это то, что врагу уничтожить не удалось и не удастся. Экономим электроэнергию, помогаем друг другу» [заявление от 6 ноября].

Риск блэкаута в Киеве с возможной необходимостью эвакуации населения прокомментировал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

По его словам, в случае новых российских обстрелов действительно нельзя исключать полного отключения электросети в Киеве. Однако энергосистема построена таким образом, что имеет предохранители.

«Киев и область — если будут новые обстрелы, то исключать такое выключение автоматики нельзя. Такое может случиться. Но система для этого специально построена и встроены системы защиты. Вопрос не в том, выключится система или нет, а [в том] сколько времени нужно будет для того, чтобы включить систему после блэкаута», — отметил он. «То есть это вопрос отопления», — подчеркнул Сахарук.

Он напомнил, что блэкаутом называют такую ​​ситуацию, «когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления».

«То есть автоматика срабатывает и выключает потребителей, отсоединяет их от сети, чтобы она не перегорела», — добавил Сахарук. При этом если сработает автоматика, то идет поиск источника, который позволит заживить город. Если источник есть, это вопрос одного часа. Однако если не будет этого источника питания и его необходимо будет предоставлять посредством восстановления подстанций или линий, это уже не час. И во время морозов «это может привести к эвакуации».

«Если нельзя вернуть свет из-за нехватки источника питания и на это нужно много часов, а на улице холодно, то в таком случае могут подниматься вопросы об эвакуации определенной части населения. Особенно если температура за окном будет минусовая», — отметил Сахарук.

Как киевляне отреагировали на слухи об «эвакуации» и предупреждения Кличко

Обсуждение рисков блэкаута, угрожающих Киеву, стало одной их главных тем в украинских соцсетях за минувшие выходные.

Главный редактор Европейской правды Сергей Сидоренко поблагодарил Виталия Кличко «за коммуникацию здорового человека, прозвучавшую в воскресенье о возможных сценариях энергокризиса, включая блэкаут» — подразумевая призыв мэра к самостоятельной подготовке киевлянами «запасных» вариантов.

«Он сказал именно то, что нужно было говорить, когда общаешься со взрослыми людьми. Сказал правду. Даже если многим не понравилось услышанное, это не делает правду менее нужной. Я не являюсь политическим фанатом действующего мэра Киева, но совсем не могу понять критики, которая на него льется из-за сказанного», — подчеркнул Сидоренко.

Он также напомнил тем, «кто распространяет дезинформацию и пропаганду о якобы обещании властей эвакуировать 3 млн», что такого заявления городские власти не делали. «Это просто факт, который опровергать бессмысленно. Простите за откровенность. И меня откровенно огорчает количество людей, которые даже в таком практически важном для себя вопросе не попытались прочитать инфосообщение власти, а схватились за распространение дезы», — отметил Сидоренко.

В комментариях к его посту другие журналисты и пользователи обсуждают невозможность организованной эвакуации 3 млн человек, готовность киевлян действовать самостоятельной и роли СМИ в некорректной подаче тезисов, которые противоречат официальной позиции КГГА.

Инфографика: Сергей Сидоренко / Facebook

Инфографика: Сергей Сидоренко / Facebook

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности тем временем напомнили, что текст материала NYT дал возможность вражеской пропаганде «начать активно распространять материал, манипулируя его тезисами, чтобы создать картину тотального энергетического кризиса в столице Украины».

Поэтому центр призывает не распространять информацию о якобы эвакуации 3 млн киевлян как «манипуляции, которая играет на руку российской пропаганде».

А шеф-редактор сайта Бабель Екатерина Коберник с иронией отметила разницу между настроениями в Киеве в начале февральского вторжения РФ и сейчас:

«Март. Киевские власти: в городе будет тяжело. Возможны перебои с едой и медикаментами. Киевляне: блин, это конец! Умрем героями!

Ноябрь. Та же киевская власть: в городе возможен полный блэкаут. нужно готовиться к эвакуации и искать запасное жилье за ​​городом. Те же киевляне: да, блин, чуваки, хватит паниковать. Соберитесь! Как-то оно будет".

Как оценивают военные угрозы Киеву в Генштабе ВСУ

3 ноября начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заверил, что украинские военные делают все возможное, чтобы противостоять возможной новой попытке наступления российских оккупантов на Киев.

По его словам, ВСУ строят оборонительные позиции не только в пределах Киева, но и там, где высок риск угрозы нового вторжения. Громов отметил, что если оккупанты будут готовить новое наступление из Беларуси, это не будет ни для кого тайной. При этом ВСУ постараются сделать так, чтобы его не было.

«Это не значит, что мы будем вести боевые действия на территории республики Беларусь, или на другой территории. Это, прежде всего, устойчивая защита своих границ», — подчеркнул он.



27 октября в Генштабе допускали, что Россия может прибегнуть к новому наступлению на Киев. Однако пока прямой угрозы для украинской столицы нет.

«Предполагаем, что противник может прибегнуть к проведению операций, прежде всего, с территории Беларуси. Это может быть направление из ЧАЭС, а также направление из Черниговской области. Ситуация отслеживается, определенные меры уже приняты по усилению наших группировок», — сказал Громов на брифинге 27 октября.

При этом в Генштабе не видят угрозы того, что РФ будет непосредственно атаковать Киев. Прежде всего Кремль интересует нарушение энергетической инфраструктуры Украины, а также нарушение логистических цепочек предоставления международной помощи, убеждены в военном командовании Украины.