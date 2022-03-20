В Киеве остатки снаряда попали в жилой дом: пожар ликвидировали, пострадали пять человек 20 марта, 15:28 Цей матеріал також доступний українською Остатки снаряда попали в жилой дом в Святошинском районе Киева (Фото:ГСЧС)

В Святошинском районе Киева в результате попадания обломков снаряда в воскресенье, 20 марта, возник пожар в жилом доме. Возгорание ликвидировали, мэр столицы Виталий Кличко сообщил о пяти пострадавших.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Сообщение о пожаре в десятиэтажке спасатели получили в 13:59. В результате попадания обломков снаряда на балконе четвертого этажа произошло возгорание. Также огонь охватил два частных автомобиля.

Видео дня

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Возгорание локализовали в 14:24, ликвидировали — в 14:41. Сейчас проводят эвакуацию жильцов дома — вывели уже шесть человек.



Фото: ГСЧС

По словам Кличко, снаряд попал во двор рядом с многоэтажкой: дом поврежден, окна выбиты. Двух пострадавших госпитализировали, информации о погибших на данный момент нет, добавил он.

На месте задействовано семь единиц пожарной техники, работают спасатели и медики.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.