В Киеве остатки снаряда попали в жилой дом: пожар ликвидировали, пострадали пять человек
Остатки снаряда попали в жилой дом в Святошинском районе Киева (Фото:ГСЧС)
В Святошинском районе Киева в результате попадания обломков снаряда в воскресенье, 20 марта, возник пожар в жилом доме. Возгорание ликвидировали, мэр столицы Виталий Кличко сообщил о пяти пострадавших.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре в десятиэтажке спасатели получили в 13:59. В результате попадания обломков снаряда на балконе четвертого этажа произошло возгорание. Также огонь охватил два частных автомобиля.
Возгорание локализовали в 14:24, ликвидировали — в 14:41. Сейчас проводят эвакуацию жильцов дома — вывели уже шесть человек.
По словам Кличко, снаряд попал во двор рядом с многоэтажкой: дом поврежден, окна выбиты. Двух пострадавших госпитализировали, информации о погибших на данный момент нет, добавил он.
На месте задействовано семь единиц пожарной техники, работают спасатели и медики.
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