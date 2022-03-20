В Киеве остатки снаряда попали в жилой дом: пожар ликвидировали, пострадали пять человек

20 марта, 15:28
Цей матеріал також доступний українською
Остатки снаряда попали в жилой дом в Святошинском районе Киева (Фото:ГСЧС)

Остатки снаряда попали в жилой дом в Святошинском районе Киева (Фото:ГСЧС)

В Святошинском районе Киева в результате попадания обломков снаряда в воскресенье, 20 марта, возник пожар в жилом доме. Возгорание ликвидировали, мэр столицы Виталий Кличко сообщил о пяти пострадавших.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в десятиэтажке спасатели получили в 13:59. В результате попадания обломков снаряда на балконе четвертого этажа произошло возгорание. Также огонь охватил два частных автомобиля.

Видео дня
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС

Возгорание локализовали в 14:24, ликвидировали — в 14:41. Сейчас проводят эвакуацию жильцов дома — вывели уже шесть человек.

ГСЧС
Фото: ГСЧС

По словам Кличко, снаряд попал во двор рядом с многоэтажкой: дом поврежден, окна выбиты. Двух пострадавших госпитализировали, информации о погибших на данный момент нет, добавил он.

На месте задействовано семь единиц пожарной техники, работают спасатели и медики.

poster
Подписаться на еженедельную email-рассылку
материалов раздела Киев
Дайджест столичных новостей за неделю
и афиша лучших событий Киева
Каждую пятницу
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Виталий Кличко Снаряд Дом Святошино Пожежа Многоэтажка Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ