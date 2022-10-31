ДТЭК полностью восстановил электроснабжение в Киеве и на 85% - в Киевской области 31 октября, 20:19 В Киеве часть потребителей сейчас временно без электроснабжения (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Операторы ДТЭК возобновили электроснабжение для 85% потребителей в Киевской области, которые остались без света из-за российских атак на инфраструктуру Украины. Также на временную схему питания перевели всех обесточенных потребителей в Киеве.

«В течение 5 часов специалисты перевели на резервную схему питания 85% обесточенных потребителей. Резервная схема будет действовать, пока продолжаются возобновляемые работы на разрушенных объектах», — сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские региональные электросети в Facebook.

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По состоянию на 16:00 в области без света оставались еще 40 тысяч семей.

В ДТЭК призвали в связи с увеличением нагрузки на электросети ответственно относиться к потреблению электроэнергии — включать энергоемкие приборы поочередно и максимально снизить потребление электроэнергии в пиковые часы с 17:00 до 23:00.

О возобновления электроснабжения у всех потребителей, которые остались без света из-за обстрелов РФ, сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские энергосети в Facebook.

«На 18:00, наши специалисты перевели на временную схему питания всех обесточенных потребителей в Киеве. Эти клиенты снова со светом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанию системного оператора Укрэнерго, в Киеве сейчас применены экстренные ограничения электроснабжения, поэтому часть потребителей сейчас временно без электроснабжения в соответствии с потребностями энергосистемы. Для этих потребителей электроснабжение будет восстановлено после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Ранее сообщалось, что из-за российских ударов по инфраструктуре компания Укрэнерго поручила с 17:00 понедельника, 31 октября, начать аварийные отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине.

Инфографика: НВ

В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всю территории Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические.