ДТЭК полностью восстановил электроснабжение в Киеве и на 85% - в Киевской области

31 октября, 20:19
Поделиться:
В Киеве часть потребителей сейчас временно без электроснабжения (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве часть потребителей сейчас временно без электроснабжения (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Операторы ДТЭК возобновили электроснабжение для 85% потребителей в Киевской области, которые остались без света из-за российских атак на инфраструктуру Украины. Также на временную схему питания перевели всех обесточенных потребителей в Киеве.

«В течение 5 часов специалисты перевели на резервную схему питания 85% обесточенных потребителей. Резервная схема будет действовать, пока продолжаются возобновляемые работы на разрушенных объектах», — сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские региональные электросети в Facebook.

Видео дня

По состоянию на 16:00 в области без света оставались еще 40 тысяч семей.

В ДТЭК призвали в связи с увеличением нагрузки на электросети ответственно относиться к потреблению электроэнергии — включать энергоемкие приборы поочередно и максимально снизить потребление электроэнергии в пиковые часы с 17:00 до 23:00.

https://www.facebook.com/dtekkrem/posts/2491492314334876

О возобновления электроснабжения у всех потребителей, которые остались без света из-за обстрелов РФ, сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские энергосети в Facebook.

«На 18:00, наши специалисты перевели на временную схему питания всех обесточенных потребителей в Киеве. Эти клиенты снова со светом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанию системного оператора Укрэнерго, в Киеве сейчас применены экстренные ограничения электроснабжения, поэтому часть потребителей сейчас временно без электроснабжения в соответствии с потребностями энергосистемы. Для этих потребителей электроснабжение будет восстановлено после стабилизации ситуации в энергосистеме.

https://www.facebook.com/dtekkem/photos/a.245157646042161/1224897881401461/?type=3

Ранее сообщалось, что из-за российских ударов по инфраструктуре компания Укрэнерго поручила с 17:00 понедельника, 31 октября, начать аварийные отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине.

Инфографика: НВ

В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всю территории Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические.

https://www.youtube.com/embed/ZNu9RCTxP-w
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Российская агрессия ДТЭК Войска РФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X