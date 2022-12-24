Графики не действуют. В Киеве и области применяют экстренные отключения света 24 декабря, 09:49 В Киеве — экстренные отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По состоянию на утро субботы, 24 декабря, в Киеве и Киевской области введены экстренные отключения света.

Массированные обстрелы Украины

«Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК „ Укрэнерго“, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.

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