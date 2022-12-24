Графики не действуют. В Киеве и области применяют экстренные отключения света
24 декабря, 09:49
В Киеве — экстренные отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
По состоянию на утро субботы, 24 декабря, в Киеве и Киевской области введены экстренные отключения света.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
«Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК „ Укрэнерго“, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.
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23 декабря заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявлял, что в настоящее время дефицит электроэнергии в Киеве составляет 50% потребностей.
По его словам, Киев с теплом на 99%, за исключением котельных, попадающих в зону отключений.
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