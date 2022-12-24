Графики не действуют. В Киеве и области применяют экстренные отключения света

24 декабря, 09:49
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В Киеве — экстренные отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киеве — экстренные отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По состоянию на утро субботы, 24 декабря, в Киеве и Киевской области введены экстренные отключения света.

Массированные обстрелы Украины
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
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«Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК Укрэнерго“, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.

Видео дня

23 декабря заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявлял, что в настоящее время дефицит электроэнергии в Киеве составляет 50% потребностей.

По его словам, Киев с теплом на 99%, за исключением котельных, попадающих в зону отключений.
https://www.youtube.com/watch?v=zZNdooMSukg&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Электроэнергия ДТЭК Война России против Украины

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