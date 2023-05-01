В киевском кафе разместили столики с надписью Азовсталь. После скандала их убрали 1 мая, 17:04 Стол с надписью Азовсталь (Фото:Всеволод Полищук/Facebook)

В кафе в центре Киева, после бурной реакции посетителей, убрали стол с надписью Азовсталь. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщила артдиректор заведения Клавдия Буквич.

Накануне в Facebook разгорелась дискуссия по поводу уместности надписи Азовсталь на столе заведения.



Пользователь Facebook-сети Всеволод Полищук на своей странице написал:



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«В Киеве открылось новое заведение. Увидев фото, я прифигел, но решил не делать поспешных выводов и читать, что же стоит за этим. Но на словах „пока вы будете смаковать котлетой по-киевски“ таки выпал в осадок. Надеюсь, что история там влечет мощную помощь ВСУ и безумный проект, чтобы вытащить всех „стальных“ из плена. Иначе это трешь какой-нибудь».

Некоторые сравнивали такой концепт с известной львовской Крыивкой, используемой Украинской повстанческой армией, как военно-оборонительное и хозяйственное сооружение. Они аргументировали это тем, что в обоих случаях эти учреждения призваны продемонстрировать мужество и силу украинских героев.

Представители заведения уже извинились перед посетителями и убрали стол.

«Мы сейчас работаем в тестовом режиме после инцидента. Мы понимаем, обратная связь с нашими гостями очень важна. И мы делаем все, чтобы услышать их и вовремя отреагировать. И иметь возможность совершенствоваться. Мы искренни, открыты и уязвимы. Надеюсь, гости дадут нам шанс усовершенствоваться», — сказала Буквич.