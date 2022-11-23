«Время вернуть ее Украине». Стерненко опубликовал еще одно видео с прославлением России в Киево-Печерской лавре 23 ноября, 14:23 Московский патриархат продолжал восхвалять Россию, несмотря на ее агрессию против Украины (Фото:Скриншот видео Сергея Стерненко)

Известный украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко обнародовал еще одно видео с прославлением России в Киево-Печерской лавре.

По его словам, такие богослужения так называемого московского патриархата проходили там регулярно.

Как сообщается, опубликованное видео было снято в 2015 году, уже после оккупации российскими войсками Крыма и вторжения ее гибридных войск на Донбасс.

Видео дня

«Уже после начала войны. После оккупации Крыма, Донецка, Луганска. После Иловайска и Дебальцево. В лавре и дальше пели за Россию. Как видите на видео, с участием самых же московских попов», — отметил Стерненко.

В связи с этим он призвал вернуть Киево-Печерскую лавру под контроль Украины.

Накануне, 22 ноября, правоохранители провели там контрдиверсионные мероприятия.

Аналогичная проверка прошла и в монастырях московского патриархата в Ровенской области.

В СБУ объяснили, что данные меры были предприняты в рамках системной работой «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».