В Киеве переименуют станции метро Дружбы народов и Площадь Льва Толстого
Станция метро Дружбы народов в Киеве (Фото:via Wikipedia)
Киевляне проголосовали за переименование столичных станций метро Дружбы народов в Зверинецкую, а Площадь Льва Толстого в Площадь Украинских героев.
Об этом сообщил заместитель городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, сообщает пресс-служба КГГА.
По словам Бондаренко, киевляне отдали более 100 тысяч голосов за переименование семи городских объектов, названия которых связаны с РФ и ее сателлитами.
Киевляне также поддержали переименование запроектированной станции метрополитена с названием Проспект Правды в Варшавскую и проголосовали за переименование бульвара Перова в Воскресенский, а проспекта Освободителей — в проспект Георгия Нарбута.
В столице уже переименовано более 200 улиц, переулков, проспектов, бульваров и площадей.