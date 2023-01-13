В Киеве переименуют станции метро Дружбы народов и Площадь Льва Толстого 13 января, 17:17 Станция метро Дружбы народов в Киеве (Фото:via Wikipedia)

Киевляне проголосовали за переименование столичных станций метро Дружбы народов в Зверинецкую, а Площадь Льва Толстого в Площадь Украинских героев.

Об этом сообщил заместитель городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, сообщает пресс-служба КГГА.

По словам Бондаренко, киевляне отдали более 100 тысяч голосов за переименование семи городских объектов, названия которых связаны с РФ и ее сателлитами.

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Киевляне также поддержали переименование запроектированной станции метрополитена с названием Проспект Правды в Варшавскую и проголосовали за переименование бульвара Перова в Воскресенский, а проспекта Освободителей — в проспект Георгия Нарбута.

В столице уже переименовано более 200 улиц, переулков, проспектов, бульваров и площадей.