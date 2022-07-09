«Страшная железная баба». Почему споры о гербе на щите Родины-матери в Киеве говорят о колониальном прошлом Украины — Бабченко 9 июля, 10:34 Скульптура Родины-матери возведена в 1981 году (Фото:Радіо Свобода)

Министерство культуры и информационной политики совместно с Минцифры запустило опрос по поводу нового символа на щите Родины-матери в Киеве вместо герба СССР. Люди, которые даже во время войны с российскими захватчиками считают эту скульптуру символом Киева, до сих пор находятся в плену колониальной культуры, пишет в своей колонке журналист Аркадий Бабченко.



По его мнению, советской колониальной культуре не было равных за всю историю человечества. Она насаждала исключительно мифы и вранье, а правду и национальные культурные символы выкорчевывала.

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«Вы бы никогда в жизни не дошли до мысли, что Булгаков — украинский писатель, если бы не колониальная культура в начальной и средней школе. На его месте были бы двести тридцать шесть украинских писателей и поэтов, расстрелянных в Сандармохе. Мы бы никогда в жизни не узнали, что жить не можем без Толстого, Достоевского и Пушкина, если бы не колониальная культура. Вы же живете как-то без станции метро Площадь Байрона — хотя это, пожалуй, вообще ведущий писатель культуры мировой. Но у нас семьдесят лет вместо национальной и мировой была колониальная. И поэтому — Достоевский», — аргументирует Бабченко.

Даже через 30 лет после краха советской империи корни ее культуры остаются в головах украинцев, полагает автор. Именно это, по его словам, порождает споры о якобы символическом значении колоссальной стальной фигуры Родины-матери в центре Киева.

«Если бы не было колониальной культуры, вам бы никогда в голову не пришла мысль, что страшная железная баба, призванная символизировать одно и только одно — воткнутый в тело побежденной порабощенной колонии имперский штандарт, под видом славной победы нашего общего оружия над другой людоедской империей — это символ Киева. Но колониальная культура была. Причем в этом случае — довольно паршивенькая. Вот памятник Артему (в Святогорске — ред.) действительно был искусством. Модным тогда кубическим авангардизмом. Не успели снести. Отреставрировали. Сейчас там снова империя. А в этом-то случае — даже к наследию искусства нельзя отнести», — убежден журналист.

Он напомнил, что власти Риги, где живет немало «поклонников СССР», решили выйти из соглашения по охране советских памятников и «снести к чертям собачьим всех алеш, воинов-освободителей, родин и матерей». «А воюющая Украина все спорит», — резюмировал Бабченко.

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