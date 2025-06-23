В Киеве в результате атаки РФ поврежден спорткомплекс КПИ, здание бизнес-центра напротив сгорело — фото

23 июня, 09:01
Последствия российского удара по Киеву, 23 июня 2025 года (Фото: Сергей Манзюк / Телеграм)

Последствия российского удара по Киеву, 23 июня 2025 года (Фото: Сергей Манзюк / Телеграм)

В Киеве в результате российского массированного обстрела в ночь на понедельник, 23 июня, разрушено здание бизнес-центра напротив спортивно-оздоровительного комплекса Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского в Соломенском районе.

Сергей Манзюк, проректор по административно-финансовой работе КПИ Игоря Сикорского заявил, что медиа ошибочно сообщили о том, что горел спорткомплекс КПИ.

«В КПИ никакое здание не горит! Окна [в спорткомплексе] повыбивало, но то что в сетях показывают — не наше», — заявил он.

В двухэтажном здании спорткомплекса КПИ находятся, в частности бассейн, залы гимнастики, аэробики и тому подобное.

Ранее Укринформ опубликовал видео сгоревшего бизнес-центра напротив спорткомплекса КПИ, а агентство Reuters подало эти же кадры как «здание бассейна КПИ». На самом деле это здание напротив.

https://www.youtube.com/embed/TrBnenvgCOU
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Соломенском районе столицы фиксируют последствия российского удара в пяти локациях. КГВА сообщала о повреждении бизнес-центра и учебного заведения в этом районе.

Кроме того, в результате российской атаки дронами и ракетами есть повреждения еще в пяти районах Киева — Шевченковском, Подольском, Голосеевском, Святошинском и Дарницком.

В Шевченковском — обвалился подъезд пятиэтажки, погибли шесть человек. По данным мэра Виталия Кличко, пострадали в городе 19 человек, восемь из них — в больницах.

