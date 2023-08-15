Сопредседатель Батькивщины в Киевсовете получил от матери «в подарок» 300 тысяч долларов — НАПК 15 августа, 19:07 Владимир Слончак (Фото:Киевская городская государственная администрация)

Депутат Киевского городского совета получил «в подарок» от матери 300 тысяч долларов, выяснило Национальное агентство по предотвращению коррупции.

НАПК не указывает имя и фамилию депутата, однако Liga.net сообщает, что речь идет о Владимире Слончаке, депутате от Батькивщины, сопредседателе фракции в Киевсовете.

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Согласно декларации депутата за 2022 год, он получил сумму 300 тысяч долларов «в подарок от матери».

По информации НАПК, размер ее доходов за последние 22 года не позволял накопить сумму средств для такого подарка.

В ответ на запрос ведомства женщина объяснила, что подаренная сумма осталась по наследству от ее покойного мужа, отца депутата, а источником поступления денег являются доходы от его предпринимательской деятельности.

Также женщина добавила к пояснениям нотариально заверенную копию договора о дарении 300 тысяч долларов, что составляет около 6 480 380 грн.

Согласно справке, полученной НАПК, нет сведений о том, что женщина унаследовала деньги.

Также у умершего мужчины обнаружили задолженность в 35 500 грн по единому взносу для физических лиц-предпринимателей.

«Изложенные факты дают повод для обоснованного сомнения относительно возможности матери предоставить такой подарок своему сыну», — заключает НАПК.

Ведомство направило материалы в Национальное антикоррупционное бюро для решения вопроса по внесению сведений в Единый реестр досудебных расследований и досудебного следствия.