С начала полномасштабного вторжения РФ в Киеве погибли более 150 человек, в том числе четверо детей — Кличко

28 ноября, 13:11
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Россия наносит ракетные удары по объектам критической инфраструктуры и жилым домам Киева (Фото:ГСЧС)

Россия наносит ракетные удары по объектам критической инфраструктуры и жилым домам Киева (Фото:ГСЧС)

С начала полномасштабного вторжения России в Киеве в результате атак оккупантов погибли более 150 мирных жителей, четверо из них — дети.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко во время онлайн-выступления на открытии Киевского инвестиционного форума в Брюсселе.

По его словам, войска РФ устроили тотальный террор против жителей Украины и в частности, Киева.

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В результате вражеских ударов разрушены сотни жилых домов и десятки объектов социальной и критической инфраструктуры столицы.

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«Только в Киеве в результате бомбовых и ракетных ударов повреждены или разрушены 678 объектов. Из них, в частности, более 350 жилых домов, 77 учебных заведений, 80 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 25 объектов транспортной инфраструктуры, 26 — здравоохранения», — резюмировал Кличко.

https://www.youtube.com/watch?v=YZUx0kOW1FM&feature=emb_title

Россия систематически наносит ракетные удары по Киеву. В большинстве случаев снаряды оккупантов попадают в жилые дома и по объектам столичной инфраструктуры.

В апреле в результате одной из атак в собственной квартире погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич. В июне российские ракеты попали в многоэтажки на Лукьяновке в Шевченковском районе столицы.

https://www.youtube.com/watch?v=em0GCOkhs5k

С октября войска РФ участили удары по украинской столице, в частности по центру Киева. 17 октября оккупанты применили дроны-камикадзе.

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Во время последней массированной атаки войска РФ выпустили по Киеву 31 ракету, 21 из них удалось сбить. В этот день погибли три человека, около десяти получили ранения.

Снаряды попали по объектам энергетической и другой критической инфраструктуры, на сутки жители столицы остались без воды и света.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Виталий Кличко Ракетные удары Война России против Украины

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