За сутки в Киевской области нашли почти пять тысяч взрывоопасных предметов — ОВА 4 апреля, 13:24 Цей матеріал також доступний українською Буча после освобождения от оккупантов. Киевская область, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В течение суток на территории Киевской области спасатели обнаружили 4886 взрывоопасных предметов, а специальная мониторинговая группа продолжает фиксировать последствия российской агрессии.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

«В освобожденных от захватчика населенных пунктах производится зачистка и разминирование. Завозится гуманитарная помощь. За сутки на территории Киевской области спасатели обнаружили 4886 взрывоопасных предметов. После окончания зачистки и разминирования коммунальные службы начнут восстанавливать критическую инфраструктуру. Работает специальная областная мониторинговая группа, фиксирующая последствия агрессии россии и уничтожение гражданской инфраструктуры » , — говорится в сообщении.

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Положение дел в районах Киевской области 4 апреля

Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский, Фастовский районы. Ситуация контролируется. Продолжается работа по приему, хранению и направлению гуманитарных грузов. Налажен дистанционный образовательный процесс. Предприятия агропромышленного комплекса проводят весенне-полевые роботы. Силы обороны — в повышенной боеготовности.

Бучанский район. В общинах, находившихся под российской оккупацией, проводятся работы по разминированию, возобновлению критической инфраструктуры — газо-, электроснабжению, связи, направляется гуманитарная помощь.

Броварской район. Территория полностью контролируется. В отдельных населенных пунктах из-за проведения боевых действий нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду. В частности, это территории Великодимерской, Калитянской и Барышевской общин.

Вышгородский район. Ситуация в районе остается напряженной, но контролируемой. Продолжается работа по укреплению обороноспособности района. В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства. Осуществляются мероприятия по нормализации ситуации в общинах, восстановлению инфраструктуры. Славутич нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах.

Понедельник, 4 апреля — 40-й день противостояния Украины полномасштабной агрессии РФ. Неделя начинается реакцией шокированного мира на преступления России против гражданских украинцев, открывшихся после освобождения Бучи и десятков других городков и поселков Киевской и Черниговской областей.

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области. Возвращаться в регион пока нельзя: украинские силы проводят разминирование и осматривают укрытия и подвалы на предмет наличия диверсионных групп. Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, разрушенные улицы Бучи «усеяны телами». Появились фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и в направлении Житомирской трассы.

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