Ситуация со светом в Киеве критическая: в Yasno рассказали, какие районы страдают больше всего
Отключение света в Киеве, ноябрь 2022 (Фото:Александр Медведев)
Гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко заявил, что ситуация в Киеве остается «сложной и критической».
Об этом он написал в Facebook.
«Жизни „пациента“ ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации. Пока графики не работают. Некоторые районы Киева страдают больше. Печерск, часть левого берега и некоторые другие», — сообщил Коваленко.
Он отметил, что энергетики работают, восстанавливают генерацию, ремонтируют сети и делают новые схемы питания.
«К сожалению 100% гарантированного ответа на вопрос „когда появится свет?“ по конкретному адресу нет. Но вы можете видеть, что доступность растет каждый час», — добавил гендиректор Yasno.
В пятницу, 16 декабря, россияне совершили девятый массированный обстрел Украины. В результате практически во всех областях Украины возникли проблемы с теплом, светом и водоснабжением.
По Киеву и области россияне выпустили 40 ракет, 37 из которых удалось сбить. Кличко подтверждал взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы.
Утром 17 декабря мэр сообщил, что в городе всем жителям вернули водоснабжение.