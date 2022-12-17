Ситуация со светом в Киеве критическая: в Yasno рассказали, какие районы страдают больше всего 17 декабря, 23:05 Отключение света в Киеве, ноябрь 2022 (Фото:Александр Медведев)

Гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко заявил, что ситуация в Киеве остается «сложной и критической».

Об этом он написал в Facebook.

«Жизни „пациента“ ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации. Пока графики не работают. Некоторые районы Киева страдают больше. Печерск, часть левого берега и некоторые другие», — сообщил Коваленко.

Видео дня

Он отметил, что энергетики работают, восстанавливают генерацию, ремонтируют сети и делают новые схемы питания.



«К сожалению 100% гарантированного ответа на вопрос „когда появится свет?“ по конкретному адресу нет. Но вы можете видеть, что доступность растет каждый час», — добавил гендиректор Yasno.

В пятницу, 16 декабря, россияне совершили девятый массированный обстрел Украины. В результате практически во всех областях Украины возникли проблемы с теплом, светом и водоснабжением.



По Киеву и области россияне выпустили 40 ракет, 37 из которых удалось сбить. Кличко подтверждал взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы.



Утром 17 декабря мэр сообщил, что в городе всем жителям вернули водоснабжение.

