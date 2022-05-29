В Киевской области возле границы с Беларусью все спокойно, но угроза теперь будет всегда — ОВА
Противотанковые ежи в Киеве, 2 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в области все спокойно, но теперь она постоянно под угрозой российского вторжения и ракетных ударов.
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В видеообращении из Чернобыля, опубликованном в его Telegram-канале, Кулеба прокомментировал информацию о возможности нового вторжения российских оккупантов со стороны белорусской границы.
«На сегодняшний день в области все спокойно. Информация, которую вы видите в соцсетях, не соответствует действительности — по поводу того, что здесь ведутся какие-то активные действия. Сейчас в Киевской области все нормально, ситуация полностью под контролем сил безопасности», — подчеркнул он.
В то же время глава ОВА напомнил, что область теперь постоянно под угрозой вторжения и ракетных ударов. Он попросил пользоваться только официальными источниками и не распространять непроверенные новости.
Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что у ведомства нет информации, свидетельствующей о возможной подготовке наступления России на Киев. Она сообщила, что подобную информацию распространяли из российских источников, а нагнетание паники может быть выгодно врагу.
До этого издание Медуза со ссылкой на источники сообщало, что в Кремле снова обсуждают возможный «штурм Киева».
Анна Маляр говорила, что угроза для Киева теперь будет всегда, потому что уничтожить Киев и украинскую власть — «самый быстрый путь завоевать Украину».
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