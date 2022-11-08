«Экстренный шаг». Ситуация в Киеве сейчас далека от того, чтобы объявлять эвакуацию — Шмыгаль 8 ноября, 17:45 Центр Киева без света после ударов РФ по объектам инфраструктуры (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Во вторник, 8 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в Киеве сейчас далека от того, чтобы объявлять эвакуацию.

«Снова вернусь к теме об эвакуации населения из Киева или из другого города. Честный разговор здесь важен и правильный. Поэтому еще раз подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств: эвакуация может применяться в последнюю очередь в качестве экстренного шага», — сказал он на заседании правительства.

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По его словам, всегда нужно иметь план Б.

"Но сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию любого неприфронтового города и тем более столицы", - сказал Шмигаль.

5 ноября в американском издании The New York Times вышел материал под названием Киев готовится к тотальной эвакуации на случай потери электроснабжения.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко за последнюю неделю в нескольких интервью и специальном отдельном заявлении после заметки NYT дал понять, что власти столицы не скрывают от киевлян реальных угроз и рисков нынешней зимой, однако пытаются максимально подготовить к ним город.