Декоммунизация в Киеве: Ткаченко заявил, что убрать герб СССР со щита Родины-матери будет непросто технически 8 июля, 15:45 В Дії проходит опрос относительно новой символики на щите Родины-матери (Фото:Robert Anasch/Unsplash)

Убрать герб СССР со щита Родины-матери в Киеве будет непросто с технической точки зрения.

Об этом сказал министр культуры Александр Ткаченко на брифинге.

«Сам процесс будет непростым с технологической точки зрения. Есть несколько вариантов того, как мы можем поступить. Но их все нужно просчитать, в том числе с стороны безопасности», — пояснил он.

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Ткаченко также рассказал, что за варианты новой символики проголосовали уже около 400 тысяч человек.

«Там уже, кажется, около 400 тысяч человек проголосовали. В принципе, можно догадаться, за какой вариант. Но почему это важно было сделать? Потому что это основа демократического общества. Когда люди могут участвовать и все дальнейшие решения понятны, на что они опираются», — добавил министр.

Накануне Министерство культуры и информационной политики совместно с Минцифры запустило в приложении Дія опрос по поводу нового символа на щите Родины-матери в Киеве вместо советского герба.

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