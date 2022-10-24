Зеленский назначил нового начальника Киевской городской военной администрации

24 октября, 16:56
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Сергей Попко (Фото:mil.gov.ua)

Сергей Попко (Фото:mil.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 24 октября, назначил новым главой Киевской городской военной администрации генерал-полковника Сергея Попко.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский заявил, что боевой опыт Сергея Попко поможет укрепить оборону и безопасность столицы.

Попко заменил на посту начальника Киевской военной администрации Николая Жирнова. 21 октября глава государства подписал указы об увольнении Жирнова и назначении Попко.

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В Офисе президента рассказали, что Попко родился в Киеве в 1961 году, закончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, был командиром взвода, батальона, части, начальником штаба механизированной дивизии. Также закончил Национальную академию обороны Украины и занимал руководящие должности. Служил в Ираке, в 2016—2019 годах был командующим Сухопутными войсками ВСУ.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киев Указ Владимир Зеленский Война России против Украины военная администрация

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