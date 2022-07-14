В Демидове откроют проезд по мосту через реку Ирпень, поврежденный из-за удара молнии

14 июля, 08:29
Мост в селе Демидов ремонтировали две недели (Фото:Володимир Підкурганний/Facebook)

Мост в селе Демидов ремонтировали две недели (Фото:Володимир Підкурганний/Facebook)

В четверг, 14 июня, в селе Демидов Киевской области откроют проезд по мосту через реку Ирпень, поврежденный в результате удара молнии и детонации взрывного устройства.

Об этом сообщил глава Дымерской территориальной громады Владимир Подкурганный в Facebook.

«Две недели не было проезда через мост в Демидове. Возобновляется полноценный проезд (и общественного транспорта) через мост, который отремонтировали на неделю раньше, чем планировалось», — отметил он.

Видео дня
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02HsB3YR5DeGHxfRK9VqmZzw9FMogZmMxziYdpr9edkpoD7GQ3zN7efMov3p6twZ6jl&id=100009112103850

29 июня возле села Демидов из-за грозы разрушен мост через реку Ирпень. Один человек погиб, двое пострадали. Для транспорта организовали объезд.

https://www.youtube.com/watch?v=8EZuVxcgQvU&feature=emb_title

25 февраля ВСУ взорвали мост через реку Ирпень, чтобы не допустить прорыв врага в сторону Киева. Тогда же военные взорвали дамбу на въезде в Демидов, возле села Козаровичи. Дамба препятствовала поступлению воды в реку Ирпень из Киевского водохранилища. После подрыва река вышла из берегов, Демидов затопило.

27 июня в Киевской ОВА пообещали, что поврежденный шлюз дамбы возле Демидова восстановят в ближайшее время. После освобождения Киевской области там начали восстанавливать дороги и строить временные переправы и объезды.

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Теги:   Киевская область Демидів

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