В Киеве задержали российского агента, завербованного пропагандисткой Первого канала — СБУ

25 июля, 12:32
Кремлевская пропагандистка передавала полученные от агента сведения спецслужбам РФ (Фото:СБУ)

Кремлевская пропагандистка передавала полученные от агента сведения спецслужбам РФ (Фото:СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве пособника российских оккупантов.

Как сообщается, им оказался 41-летний местный житель, завербованный пропагандисткой Первого канала.

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На данное время указанная злоумышленница находится на временно оккупированных территориях Украины и тесно сотрудничает со спецслужбами РФ.

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С апреля 2022 года российский шпион регулярно передавал ей информацию для разведывательных подразделений российских захватчиков, которых интересовали различные сведения об украинских военнослужащих.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0cFBSfAtveBJE5BFr98QaoXVwHWCGBPxZWTD5rgQgXRLKg8ajpniK4La67VthEPWBl

На данное время агент РФ задержан. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с оккупантами.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Киев Шпионаж Российская агрессия Спецслужбы РФ Коллаборант Российская агентура Война России против Украины

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