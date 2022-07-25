В Киеве задержали российского агента, завербованного пропагандисткой Первого канала — СБУ 25 июля, 12:32 Кремлевская пропагандистка передавала полученные от агента сведения спецслужбам РФ (Фото:СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве пособника российских оккупантов.

Как сообщается, им оказался 41-летний местный житель, завербованный пропагандисткой Первого канала.

На данное время указанная злоумышленница находится на временно оккупированных территориях Украины и тесно сотрудничает со спецслужбами РФ.

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С апреля 2022 года российский шпион регулярно передавал ей информацию для разведывательных подразделений российских захватчиков, которых интересовали различные сведения об украинских военнослужащих.

На данное время агент РФ задержан. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с оккупантами.

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