В Киеве задержали российского агента, завербованного пропагандисткой Первого канала — СБУ
Кремлевская пропагандистка передавала полученные от агента сведения спецслужбам РФ (Фото:СБУ)
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве пособника российских оккупантов.
Как сообщается, им оказался 41-летний местный житель, завербованный пропагандисткой Первого канала.
На данное время указанная злоумышленница находится на временно оккупированных территориях Украины и тесно сотрудничает со спецслужбами РФ.
С апреля 2022 года российский шпион регулярно передавал ей информацию для разведывательных подразделений российских захватчиков, которых интересовали различные сведения об украинских военнослужащих.
На данное время агент РФ задержан. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с оккупантами.
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