В Киеве задержали злоумышленников, продававших украинские паспорта гражданам РФ по $10 тысяч 23 января, 17:21 Стоимость своих «услуг» злоумышленники оценили в $10 тысяч (Фото:СБУ)

СБУ разоблачила в Киеве дельцов, которые наладили схему фейкового обретения гражданства Украины.

Как сообщается, злоумышленники представлялись сотрудниками спецслужб, обещая оформить все необходимые документы, используя свои личные «связи» в правоохранительных органах.

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Фото: СБУ

«Стоимость „услуги“ составляла $10 тысяч. Именно за такую сумму участники банды „гарантировали“ оформление украинского гражданства для россиянки, имеющей вид на временное проживание на территории нашего государства. Для „убедительности“ злоумышленники предъявили гражданке России фейковое „служебное удостоверение“. Сотрудники СБУ задержали дельцов во время передачи первой части денег за паспорт», — рассказали в ведомстве.