Проверка документов, помещений и авто: СБУ заявила о проведении мероприятий по безопасности в центре Киева

В Шевченковском районе Киева проводят плановые мероприятия по безопасности 26 июня 2025 года (Фото: Патрульная полиция Киева)

В Шевченковском районе Киева в четверг, 26 июня, Служба безопасности и Национальная полиция совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины проводят плановые мероприятия по безопасности, говорится в сообщении СБУ.

Отработки проходят в центре столицы. Основной целью правоохранители называют проверку антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей.

Полиция и СБУ осматривают здания, в том числе офисы, помещения, граждан, учреждения общественного обслуживания, личные автомобили и тому подобное. Также осуществляется проверка документов граждан, находящихся на территории района, и изучается состояние защищенности местных сооружений.

Все проверки происходят с учетом правового режима военного положения.

СБУ предупредила о возможных ограничениях прохода и проезда на улицах. Граждан призвали иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

23 июня глава СБУ Василий Малюк заявил, что российские спецслужбы планировали взорвать здание Службы безопасности Украины в Киеве в рамках так называемой операции по «диверсионному шуму», инициированной по указанию Путина.