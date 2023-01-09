В Киеве задержали организаторов российской «фабрики троллей»

9 января, 15:18
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Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы (Фото:СБУ)

В понедельник, 9 января, в Киеве нейтрализовали так называемую «фабрику троллей», действовавшую в интересах РФ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Используя в качестве первоисточника Telegram-канал пропагандиста Юрия Подоляки, прокремлевские агитаторы распространяли в соцсетях призывы к поддержке вооруженной агрессии РФ и оправдывали военные преступления оккупантов.

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Организаторами «фабрики троллей» оказались двое жителей столицы.

«Для массового „покрытия“ интернет-пространства злоумышленники пытались привлечь новых участников пропагандистской „ячейки“. Чтобы увеличивать численность „аудитории“, они использовали сотни бот-аккаунтов, от имени которых распространялись и комментировались сообщения с российской пропагандой», — рассказали в СБУ.

СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
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Задержанным уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киев Российская агрессия Российская пропаганда Фабрика троллей Война России против Украины

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