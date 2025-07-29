Могут проверять документы и останавливать авто. СБУ и Нацполиция проводят мероприятия по безопасности в одном из районов Киева

29 июля, 09:15
В Киеве правоохранители проводят мероприятия по безопасности 29 июля (Фото: ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области / Facebook)

В Деснянском районе Киева во вторник, 29 июля, правоохранители будут проверять антитеррористическую защиту мест массового пребывания людей. Об этом сообщила СБУ в Киеве и Киевской области в Facebook.

В заметке говорится, что меры безопасности проводят Служба безопасности Украины и Национальная полиция. Во время этих мероприятий правоохранители будут проводить осмотр территории и отдельных зданий и помещений; осуществлять проверку граждан в этом районе; изучать состояние антитеррористической защищенности местных сооружений.

ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области / Facebook
В СБУ отметили, что во время проведения мероприятий по безопасности возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева, проверка документов и осмотр автотранспорта.

Также правоохранители призвали граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность и соблюдать режим комендантского часа.

24 июля СБУ предотвратила теракт российских спецслужб в Киеве. Они задержали фигурантку, которая вечером 23 июля пыталась взорвать кафе в самом центре столицы Украины.

26 июня правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, должен был осуществить серию терактов в северных регионах Украины.

Следствие установило, что одной из его задач была ликвидация военного Национальной гвардии в Киеве. Для этого мужчина заманил украинского военного в один из столичных дворов под видом «свидания» с девушкой из «чата для знакомств».

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Терроризм Российская агрессия Война России против Украины Служба безопасности Украины (СБУ) Национальная полиция Украины

