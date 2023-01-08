Эксперт назвал период, когда киевляне могут прекратить бояться блэкаута 8 января, 22:06 Блэкаут в Украине (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

С середины февраля Киеву можно будет не бояться блэкаута. Даже если система не будет работать, то все равно люди будут получать тепло и воду.

Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире национального телемарафона.

«Есть очень четкий план, что делать, как укрепить энергосистему, как усилить физическую безопасность наших энергообъектов, как защищать их от дронов и ракет. Сейчас над этим работают лучшие военные инженеры», — сказал он.

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Кроме того, по его словам, энергетики Украины собирают опыт со всего мира, хотя на самом деле украинский опыт сейчас уже больше, чем любой мировой.

«Однако добавить физическую безопасность, поменять структуру генерации, развить дополнительную сеть, в том числе высоковольтных линий, которые могут использоваться и одновременно резервными, — все это требует немалых средств», — подчеркнул Харченко.

По его словам, речь идет о новой схеме электропитания, основанной на резервной генерации, в том числе для водоканалов и систем теплоснабжения. Но это требует времени и больших средств.

Если все удастся сделать так, как сейчас запланировано, то с середины февраля Киеву будет все равно на любой блэкаут. В городе будет резервное поколение для водоканалов, для тепловых станций. Чтобы система не работает, все получили питание, тепло и воду", — подытожил Харченко.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что блэкаут в Украине возможен только теоретически.

По словам министра, есть решение о физической защите энергообъектов, а также балансировка системы.