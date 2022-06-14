Цель № 1 или напрасная мечта Кремля? Что известно об актуальных планах России повторить наступление на Киев и реальных угрозах для столицы 14 июня, 10:31 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Майдан Незалежности в Киеве, 8 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Июнь стал новым горячим дипломатическим сезоном в Киеве: недавно столицу посетили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Минобороны Британии Бен Уоллес, а уже в ближайшие дни в Киев могут приехать лидеры Франции, Италии и Германии.

Однако вопреки визитам высоких гостей, в последние недели украинские чиновники и военные вынуждены все чаще комментировать опасения относительно повторного наступления России на Киев и Киевскую область, в том числе на фоне учений в Беларуси.

Видео дня

НВ собрал актуальные на сегодня мнения представителей военных администраций Киева и области, представителей власти и иностранных экспертов относительно рисков нового наступления оккупантов на украинскую столицу.

Риски наземного наступления на Киев с потенциальным участием Беларуси

13 июня глава Киевской ОВА Алексей Кулеба проверил рубежи обороны Киевского области и заявил, что регион «готов дать надлежащий отпор врагу». «Хочу вас заверить, что позиции оборудованы, фортификации надежны, подготовка сил обороны проводится систематически. […] Важно понимать, что угроза повторного нападения России существует и будет существовать, пока мы не победим», – подчеркнул Кулеба.

Напоминания военных и гражданских чиновников о рисках для Киева и области стали чаще звучать в последние недели — после недавней ракетной атаки на столицу 5 июня и на фоне начавшихся 7 июня массовых военных учений в Беларуси. Как сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины, основная цель этих тренировок — «переход с мирного на военное время». По данным ГУР, такая активность продлится в Беларуси по меньшей мере до середины лета: с 22 июня по 1 июля в Гомельской области запланированы «проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами», к которым будут привлекаться все категории военнослужащих, подразделения, воинские части, соединения, органы военного управления. А с 28 июня по 16 июля в Жлобинском районе Гомельской области запланировано проведение военных сборов с военнослужащими новосозданных территориальных войск.

«Некоторые считают, что такое белорусское бряцание оружием является признаком того, что Москва может рассматривать возможность нового нападения на Киев», - написал в своей недавней колонке Питер Дикинсон, научный сотрудник Atlantic Council. Он напомнил, что в интервью Настоящему времени от 3 июня украинский народный депутат и полковник СБУ Роман Костенко заявил, что повторное нападение России на украинскую столицу рассматривается всерьез. «Расцениваем эту угрозу как высокую. Или россияне смогут пойти туда, если соберут войска и объявят мобилизацию, либо же уболтают на это белорусов», — объяснил Костенко.



Впрочем, скептики рассматривают такие действия Беларуси «как искусно срежиссированный Кремлем белорусский блеф с целью заставить Украину укрепить свою оборону на севере, одновременно предотвращая передислокацию украинских войск в нынешний очаг войны в восточном Донбассе», напоминает Дикинсон.



Костенко действительно подчеркивал: «Мы сейчас поставили свои войска и вынуждены держать их на границе с Беларусью, это еще 1080 километров границы, с таким учетом, что белорусы – наш враг и могут тоже ввести войска».



В Минобороны Украины отмечают, что оборону столицы не ослабляют, считая Киев постоянной целью врага до конца войны, однако текущие угрозы оценивают взвешенно. 10 июня в эфире национального телемарафона спикер Министерства обороны Александр Мотузяник сказал, что в ближайшей перспективе не видит возможности наступления РФ на Киев, однако нельзя исключать такую возможность.



"Мы выиграли битву за Киев, это что-то значит. По состоянию на сегодняшний день уровень защиты столицы не снижен. Столица и подступы к столице хорошо укрепляются. У нас есть несколько оборонных линий. Никто руки не опустил, и оборона усиливается», – заявил он.



Аналогичное мнение в интервью агентству AFP 10 июня высказал глава МВД Денис Монастырский. Он отметил, что пока на белорусской границе не замечено сосредоточения войск, которых было бы достаточно для повторного наступления РФ на Киев, однако, несмотря на отсутствие очевидной угрозы, не исключил любых сценариев.

«Идет серьезная подготовка — подготовка линии обороны, подготовка войск, которые останутся в Киеве и городе», — подчеркнул Монастырский.



Такую подготовку еще 31 мая показали в Киевской городской военной администрации (КГВА). Ее глава Николай Жирнов посетил один из оборонных пунктов столицы и продемонстрировал, как Киев укрепляют на случай возможного повторного наступления россиян. По мнению Жирнова, подобная опасность повторного наступления остается, «учитывая значительное количество человеческих и материально-техническоих ресурсов» в РФ.



«Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не можем, но чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы сделать невозможным применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника», — рассказал глава КГВА.



Впрочем, Жирнов объяснил, что для повторного наступления « нужно создать большую группировку войск, а для этого необходимо время на подготовку личного состава, вооружение военной техникой и материально-технические средства». «В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок это осуществить невозможно», — подчеркнул Николай Жирнов.

В управлении стратегических коммуникаций ВСУ недавно также напоминали, что тема повторного наступления на Киев является частью информационных атак врага. В частности, недавно украинцам рассылали фейковые сообщения о том, что в период с 10 по 15 июня войска РФ якобы снова попытаются захватить Киевскую область с «высадкой десанта в Гостомеле».

«Враг пытается посеять панику среди населения городов Украины, освобожденных от оккупации. Не поддавайтесь на провокации! ВСУ внимательно следят за действиями российской армии на границах, контролируют ситуацию и всегда готовы к возможной повторной встрече с российскими оккупантами», — отметили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.



Киев в текущих захватнических планах Кремля: сохраняет ли Москва надежду его захватить?

3 июня Сергей Корнийчук, начальник штаба КГВА, обратился к киевлянам с призывом помнить об угрозах Киеву, несмотря на то, что центр внимания и боевых действий переместился на Донбасс: «Горожане должны понимать, что попытки российских войск выйти на административный рубеж Луганской и Донецкой областей не остановят их захватнические планы по овладению Украиной, в том числе и столицей. Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками».



Поражение в битве за Киев стало для Путина унизительным ударом, за который он, «несомненно, стремится отомстить», констатирует Дикинсон. «Однако его единственный союзник Александр Лукашенко, по-видимому, не хочет и не может участвовать в какой-либо новой попытке захвата украинской столицы. Хотя было бы безрассудно полностью сбрасывать со счетов шансы на новое наступление на Киев, вероятнее, что недавнее хвастовство [оружием] в Беларуси — это способ Лукашенко продемонстрировать свою полезность для кремлевских спонсоров, одновременно связывая украинские силы, которые в противном случае могли бы быть. использованы для противодействия наступлению российских войск на востоке», – резюмирует эксперт.



Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в недавнем интервью Настоящему времени также исключил возможность результативного наземного наступления России на Киев в ближайшее время – хотя он уверен, что в Кремле все еще лелеют такие мечты.



По его словам, главные генералы и Путин «совершенно искренне верят, что война для России идет успешно». «Поэтому в их „хотелках“ после Донбасса действительно значится какая-нибудь Харьковская область или даже новое наступление на Киев », — предположил Левиев. Однако, объясняет эксперт, проблема заключается в том, что сейчас армия РФ ведет войну на истощение ресурсов, не объявляя мобилизацию, "плюс в течение февраля, марта и апреля российская армия тоже понесла огромные потери и по части бронетехники, и по части боеспособных подразделений".



"И все эти потери восполнять крайне сложно и крайне долго, особенно когда вся страна находится в международной изоляции. Поэтому даже если мы представим, что в какой-то момент Россия сможет захватить весь Донбасс, выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, то все равно, как мы это видим, у России банально не будет никаких ресурсов для новых наступлений на Харьковскую область, на Киевскую область. Желание, наверное, есть. Но наступать банально нечем: нет людей, нет бронетехники и неоткуда их взять», — подчеркнул Левиев. По его оценкам, РФ удалось собрать резерв в 30-40 батальонных тактических групп. "Эта цифра неплохая, но это не такая цифра, которая позволит дополнительно открыть новое направление наступления на Харьков или Киев", - считает он.



Угрозы новых ракетных ударов по Киеву

Как доказал недавний ракетный удар по киевскому заводу ДВРЗ 5 июня, Киев остается уязвимым и для российских ракет.



«Неясно, намеревались ли российские силы нанести удар по предоставленным Украине иностранным танкам [о такой цели заявляло Минобороны РФ, глава Укрзализныци продемонстрировал отсутствие техники на ДВРЗ] и промахнулись, либо же Кремль пытается скрыть настоящую цель, — писали о ракетном ударе по столице 5 июня аналитики ISW. — Эта атака на Киев, вероятно, указывает на то, что российские силы продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре в некритических [с т.з. боевых действий] районах Украины, чтобы нарушить украинскую логистику, поскольку российские силы несут значительные потери на Донбассе».



Угроза таких ударов для Киева будет сохраняться в ближайшее время и не стала меньшей, отмечают военные специалисты и чиновники.



Глава МВД Денис Монастырский в интервью AFP 10 июня напомнил, что ракетные удары со стороны России могут в любой момент поразить Киев, как и любую другую точку в Украине. Он также допустил, что потенциальной целью таких ударов однажды могут стать правительственный квартал и исторический центр Киева.

О таких угрозах неустанно напоминают и в Минобороны Украины. «Мы должны отдавать себе отчет, что угроза для Киева будет всегда. Потому что уничтожить Киев и уничтожить украинскую власть — это самый быстрый путь завоевать Украину. Поэтому мы просто должны жить с мыслью, что эта угроза [для столицы] теперь будет всегда», — подчеркнула еще в конце мая заместитель министра обороны Анна Маляр.



Деятельность ДРГ в Киеве

10 июня в Киевской городской военной администрации рассказали, что после окончания боевых действий возле столицы активность российских диверсантов уменьшилась.

"Это связано с тем, что их определенная часть была уничтожена, а другая перешла на нелегальное положение. Но опасность, связанная с их деятельностью, не исчезла», — отметили в КГВА.

Там напомнили, что основными задачами российских ДРГ, в том числе и в Киеве, остаются:

ведение разведки,

ликвидация руководящего состава, органов госуправления и военного руководства,

проведение диверсий на объектах критической инфраструктуры города и в районах расположения военных.



"Враг коварен, жесток, хитер и хорошо подготовлен. Мы должны проявлять бдительность», — призывали в КГВА, напомнив о возможности сообщать об обнаружении подозрительных лиц по телефону 102.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.