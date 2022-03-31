«В некоторых подразделениях осталось 20% личного состава». Глава Киевской ОВА рассказал о потерях оккупантов под Киевом 31 марта, 18:19 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный на захваченном российском танке в Киевской области, 27 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк рассказал о перегруппировке российских оккупантов под Киевом.

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В эфире всеукраинского марафона он заявил, что сейчас ВСУ наблюдают большую перегруппировку российских войск на Киевском направлении.



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«Огромные колонны идут в сторону России — более 100 машин в каждой. За последние дни мы поняли, насколько мощная и огромная группировка находится на направлении Киева. Пока она была замаскирована, спрятана в соответствующих объектах, ее не так было видно… Но это сила довольно-таки потеряла боеспособность. Много подразделений, особенно там, где мы берем пленных, подтверждают, что в некоторых подразделениях осталось 20−30% личного состава. Большинство подразделений выводят для восстановления боеспособности».

По словам Павлюка, под Киевом «довольно мощная группировка, которая сдерживает наши войска». Он подчеркнул, что украинские защитники проводят контрнаступательные действия на всех направлениях и уже освободили много населенных пунктов, но «говорить об этом можно будет, когда не будет вестись минометный огонь, мы проведем все процедуры по зачистке и разминированию и люди смогут зайти в свои населенные пункты».

Глава ОВА также выразил надежду, что в ближайшее время будет восстановлено движение по трассе Киев-Житомир.

Ранее заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич сообщил, что российские оккупанты отвели почти 700 единиц техники в сторону белорусской границы.



После переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта в минобороны России заявили, что страна-агрессор «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

В Пентагоне считают, что Россия сейчас передислоцирует войска и нужно быть готовыми к наступлениям на другие регионы Украины. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские силы не выводятся из Украины, а перегруппировываются.



По данным Генштаба ВСУ, Россия частично отводит войска на Полесском направлении и перебрасывает их на другие направления.

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