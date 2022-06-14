«Вдохновлял тысячи киевлян». Жители Киева вспоминают активиста Романа Ратушного, погибшего во время выполнения боевого задания под Изюмом

14 июня, 18:31
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Киевский активист Роман Ратушный погиб в боях под Изюмом (Фото:Роман Ратушный)

Киевский активист Роман Ратушный погиб в боях под Изюмом (Фото:Роман Ратушный)

14 июня стало известно, что в боях под Изюмом во время боевого задания погиб киевский активист и глава общественной организации Защитим Протасов яр Роман Ратушный.

Роман Ратушный погиб 9 июня во время выполнения боевого задания под Изюмом. Ратушный защищал Киев с первых дней полномасшабного вторжения, а затем как разведчик 93-й омбр Холодный яр освобождал Тростянец, воевал в Сумской области и под Изюмом.

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«Ромчик был лучшим из нас, отчаянным, всегда был первым в любом бою и никогда не проявлял страха. Так случилось, что в его последнем бою он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевого задания», — пишут на странице общественной организации Защитим Протасов яр.

https://www.facebook.com/save.protas/posts/5136022873156761&show_text=true&width=500

Отец Романа Тарас Ратушный написал, что до последнего не верил в гибель сына.

«Доклад об обстоятельствах противоречив, шпилька на карте – во вражеском тылу, на месте боя – засада. Пробиться к нему не могли, между тем документы сына распространялись во вражеских пабликах. Хочу поблагодарить всех, кто что-то слышал, но все понимал и держал режим тишины, а также решительно останавливал тех, кто не понимал. Все вы на самом деле совершили чудо. Этим чудом наши забрали Рому, и теперь он возвращается в Киев», — написал отец погибшего активиста.

https://www.facebook.com/524004138/posts/10159196680904139/?d=n

Киевляне вспоминают Романа Ратушного как настоящего бойца и борца за свободу, никогда не отступавшего от поставленных целей и умело искоренявшего коррупцию из жизни города. О дате и месте прощания с Романом сообщат позже. 

« Ты выбил одних орков из Яра Протаса еще до войны — и всю войну выбивал из нашей земли других. Никто из тех, кто тебя знал, этого не забудет, а твой чин никогда не будет заброшен», — пишет о Романе Ратушном активист и солдат ВСУ Владимир Хенгистов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1737473053268505&id=100010174809493&show_text=true&width=500

Защитник и адвокат Маси Найем, который недавно был тяжело ранен на фронте, поблагодарил Ратушного за возможность жить: «Я в это не хочу верить. Он всегда был очень молодым и светлым. Для меня он жив. Спасибо тебе, за мою возможность жить».

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/5305599176152230&show_text=true&width=500

Председатель Совета по урбанистике Киева Виталий Селик написал, что киевляне совместными усилиями построят парк Протасов яр, против застройки которого боролся Роман Ратушный, и назовут его в честь активиста.

«Ты с самого детства был бойцом. Вдохновлял тысячи киевлян в защиту зеленой зоны Протасового Яра. Боролся, как волк на ринге с коррупционерами и бандитами. Роман», – пишет Селик.

https://www.facebook.com/selykv/posts/10216503535260740&show_text=true&width=500

« С субботы мне больно, потому что хочется кричать о потере. Ты легенда, Роман Ратушный. Упоминание о Доме-музее Тараса Шевченко в Киеве в твоем завещании заставляет становиться лучше всех нас», — пишет заведующий Домом-музеем Тараса Шевченко Мирон Гордейчук.

https://www.facebook.com/MyronHordiychuk/posts/5220231988068993&show_text=true&width=500

Защитник Украины, экснардеп и активист против хаотической застройки Игорь Луценко написал, что смерть Романа Ратушного именно тот случай, когда война забирает лучших.

"Рома погиб. Знал его почти с детства. На моих глазах он стал сильнейшим защитником Киева. Боролся против незаконных застроек по-настоящему, с риском для жизни и без компромиссов. Да, как собственно и надо. И отвоевал Протасов Яр. Когда россияне пришли под Киев, он, конечно, взял оружие», – пишет Луценко.

https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/5457040044319940&show_text=true&width=500

Украинская писатель и режиссер Наталья Ворожбит пишет: «Таких очень мало, таких единицы, один он такой. Теперь чувствую холод по спине, словно мгновенно начался сквозняк. Что чувствуют близкие – не могу даже представить. Банальные слова о лучших, о сыновьях Украины, о горе и героизме, о памяти и примере… Все не то. Нет больше Ромы Ратушного».

https://www.facebook.com/natalia.vorozhbyt/posts/5211371315565405&show_text=true&width=500

Журналист Денис Казенский написал, что на войне Россия теряет отбросов, а Украина – цвет нации, кем и был Роман Ратушный.

"Один из самых эффективных представителей общественного сектора Киева, которому удалось защитить от застройщиков Протасов Яр. Когда мы познакомились, ему было 21-22. Он вдохновлял. Я верил, что у него большое политическое будущее, радовался, что у нас такие люди, что они такие молодые и только начинают свой путь. Мы все потеряли очень многое», — пишет Казанский.

«Погиб далеко от Тебя, Киев… но погиб за Тебя… Роман Ратушный. Постоянный в принципах, достоинстве и сильный Духом… Пусть Господь и архангел Михаил встретят в любви, Тебя», — пишет актриса Ирма Витовска-Ванца.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов вспоминает, как встретил Романа Ратушного в апреле а фронте под Барвинковым.

Он не был жертвой войны, маленьким мальчиком. Он преодолевал ежедневные угрозы и трудности, поскольку у него очень взрослая воля, мотивация и потому что он избрал путь Воина. И он в 25 лет отдал свою жизнь за всех нас, как великий украинец», – пишет Бутусов.

Общественный деятель Андрей Смолий написал, что Роман всегда был на страже Киева.

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Редактор: Мария Молодковец

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Теги:   Киев Изюм Активист Война России против Украины

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