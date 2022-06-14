«Вдохновлял тысячи киевлян». Жители Киева вспоминают активиста Романа Ратушного, погибшего во время выполнения боевого задания под Изюмом 14 июня, 18:31 Цей матеріал також доступний українською Киевский активист Роман Ратушный погиб в боях под Изюмом (Фото:Роман Ратушный)

14 июня стало известно, что в боях под Изюмом во время боевого задания погиб киевский активист и глава общественной организации Защитим Протасов яр Роман Ратушный.

Роман Ратушный погиб 9 июня во время выполнения боевого задания под Изюмом. Ратушный защищал Киев с первых дней полномасшабного вторжения, а затем как разведчик 93-й омбр Холодный яр освобождал Тростянец, воевал в Сумской области и под Изюмом.

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«Ромчик был лучшим из нас, отчаянным, всегда был первым в любом бою и никогда не проявлял страха. Так случилось, что в его последнем бою он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевого задания», — пишут на странице общественной организации Защитим Протасов яр.

Отец Романа Тарас Ратушный написал, что до последнего не верил в гибель сына.

«Доклад об обстоятельствах противоречив, шпилька на карте – во вражеском тылу, на месте боя – засада. Пробиться к нему не могли, между тем документы сына распространялись во вражеских пабликах. Хочу поблагодарить всех, кто что-то слышал, но все понимал и держал режим тишины, а также решительно останавливал тех, кто не понимал. Все вы на самом деле совершили чудо. Этим чудом наши забрали Рому, и теперь он возвращается в Киев», — написал отец погибшего активиста.

Киевляне вспоминают Романа Ратушного как настоящего бойца и борца за свободу, никогда не отступавшего от поставленных целей и умело искоренявшего коррупцию из жизни города. О дате и месте прощания с Романом сообщат позже.

« Ты выбил одних орков из Яра Протаса еще до войны — и всю войну выбивал из нашей земли других. Никто из тех, кто тебя знал, этого не забудет, а твой чин никогда не будет заброшен», — пишет о Романе Ратушном активист и солдат ВСУ Владимир Хенгистов.

Защитник и адвокат Маси Найем, который недавно был тяжело ранен на фронте, поблагодарил Ратушного за возможность жить: «Я в это не хочу верить. Он всегда был очень молодым и светлым. Для меня он жив. Спасибо тебе, за мою возможность жить».

Председатель Совета по урбанистике Киева Виталий Селик написал, что киевляне совместными усилиями построят парк Протасов яр, против застройки которого боролся Роман Ратушный, и назовут его в честь активиста.

«Ты с самого детства был бойцом. Вдохновлял тысячи киевлян в защиту зеленой зоны Протасового Яра. Боролся, как волк на ринге с коррупционерами и бандитами. Роман», – пишет Селик.



« С субботы мне больно, потому что хочется кричать о потере. Ты легенда, Роман Ратушный. Упоминание о Доме-музее Тараса Шевченко в Киеве в твоем завещании заставляет становиться лучше всех нас», — пишет заведующий Домом-музеем Тараса Шевченко Мирон Гордейчук.

Защитник Украины, экснардеп и активист против хаотической застройки Игорь Луценко написал, что смерть Романа Ратушного именно тот случай, когда война забирает лучших.

"Рома погиб. Знал его почти с детства. На моих глазах он стал сильнейшим защитником Киева. Боролся против незаконных застроек по-настоящему, с риском для жизни и без компромиссов. Да, как собственно и надо. И отвоевал Протасов Яр. Когда россияне пришли под Киев, он, конечно, взял оружие», – пишет Луценко.

Украинская писатель и режиссер Наталья Ворожбит пишет: «Таких очень мало, таких единицы, один он такой. Теперь чувствую холод по спине, словно мгновенно начался сквозняк. Что чувствуют близкие – не могу даже представить. Банальные слова о лучших, о сыновьях Украины, о горе и героизме, о памяти и примере… Все не то. Нет больше Ромы Ратушного».

Журналист Денис Казенский написал, что на войне Россия теряет отбросов, а Украина – цвет нации, кем и был Роман Ратушный.

"Один из самых эффективных представителей общественного сектора Киева, которому удалось защитить от застройщиков Протасов Яр. Когда мы познакомились, ему было 21-22. Он вдохновлял. Я верил, что у него большое политическое будущее, радовался, что у нас такие люди, что они такие молодые и только начинают свой путь. Мы все потеряли очень многое», — пишет Казанский.

«Погиб далеко от Тебя, Киев… но погиб за Тебя… Роман Ратушный. Постоянный в принципах, достоинстве и сильный Духом… Пусть Господь и архангел Михаил встретят в любви, Тебя», — пишет актриса Ирма Витовска-Ванца.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов вспоминает, как встретил Романа Ратушного в апреле а фронте под Барвинковым.

Он не был жертвой войны, маленьким мальчиком. Он преодолевал ежедневные угрозы и трудности, поскольку у него очень взрослая воля, мотивация и потому что он избрал путь Воина. И он в 25 лет отдал свою жизнь за всех нас, как великий украинец», – пишет Бутусов.



Общественный деятель Андрей Смолий написал, что Роман всегда был на страже Киева.

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