Новая атака РФ. Фоторепортаж с места падения сбитого дрона-камикадзе в Киеве

14 декабря, 10:15
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Обломки сбитого дрона-камикадзе повредили админздание и жилые дома в Шевченковском районе Киева (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Обломки сбитого дрона-камикадзе повредили админздание и жилые дома в Шевченковском районе Киева (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Рано утром в среду, 14 декабря, войска РФ атаковали Киев дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136. Была объявлена воздушная тревога, она длилась более трех часов.

В районе украинской столицы силам ПВО и РЭБ удалось сбить 13 вражеских беспилотников.

Обломки одного из них упали в Шевченковском районе Киева. В результате повреждено одно админздание, а также четыре жилых дома рядом с ним. Люди не пострадали.

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На фото видно, что в некоторых квартирах повреждены окна.

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На части дрона-камикадзе, который был сбит украинскими военными, была надпись За Рязань.

По данным Киевской городской военной администрации, украинская столица перенесла две волны атаки.

Последствия падения обломков сбитого над Киевом дрона-камикадзе

Gleb Garanich/Reuters
Фото: Gleb Garanich/Reuters
Gleb Garanich/Reuters
Фото: Gleb Garanich/Reuters
Gleb Garanich/Reuters
Фото: Gleb Garanich/Reuters
Gleb Garanich/Reuters
Фото: Gleb Garanich/Reuters
Gleb Garanich/Reuters
Фото: Gleb Garanich/Reuters
Gleb Garanich/Reuters
Фото: Gleb Garanich/Reuters
Gleb Garanich/Reuters
Фото: Gleb Garanich/Reuters
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Война России против Украины дроны-камикадзе

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