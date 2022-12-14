Новая атака РФ. Фоторепортаж с места падения сбитого дрона-камикадзе в Киеве
Обломки сбитого дрона-камикадзе повредили админздание и жилые дома в Шевченковском районе Киева (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
Рано утром в среду, 14 декабря, войска РФ атаковали Киев дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136. Была объявлена воздушная тревога, она длилась более трех часов.
В районе украинской столицы силам ПВО и РЭБ удалось сбить 13 вражеских беспилотников.
Обломки одного из них упали в Шевченковском районе Киева. В результате повреждено одно админздание, а также четыре жилых дома рядом с ним. Люди не пострадали.
На фото видно, что в некоторых квартирах повреждены окна.
На части дрона-камикадзе, который был сбит украинскими военными, была надпись За Рязань.
По данным Киевской городской военной администрации, украинская столица перенесла две волны атаки.