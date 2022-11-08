«Не верю, что это реально». Аналитик об эвакуации 3 млн человек из Киева 8 ноября, 16:25 Выключенный свет на правом берегу Киева, 24 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак заявил, что не верит в возможность эвакуации из Киева 3 млн человек.

«Трудно сказать. <…> Я не верю, что это вообще реально. Снизить численность населения можно. <...> Такое теоретически возможно, но я не думаю, что ситуация настолько острая, чтобы предпринимать такие шаги. Я думаю, каждая власть действительно должна рассчитывать на разные варианты и учитывать самый плохой сценарий», — сказал Ижак Радио НВ.

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5 ноября издание New York Times сообщило, что власти Киева запланировали полную эвакуацию около трех миллионов человек из столицы в случае полного отключения электросети из-за прицельных ударов России.

Материал NYT построен на комментариях Романа Ткачука, главы департамента муниципальной безопасности КГГА, однако в тексте нет его цитат с указанием на планы организованной и неизбежной эвакуации 3 млн киевлян.

Мэр Киева Виталий Кличко за последнюю неделю в нескольких интервью и специальном отдельном заявлении после заметки NYT дал понять, что власти столицы не скрывают от киевлян реальных угроз и рисков нынешней зимы, однако стараются максимально подготовить к ним город.

«В ситуации войны, в которой мы живем, нужно иметь планы на случай разных сценариев развития событий и чрезвычайных ситуаций. И быть готовым действовать. Готовясь к зиме, мы закупили, привлекли от иностранных партнеров и продолжаем закупать генераторы, тепловые пушки, обустраиваем теплопункты, обеспечиваем объекты критической инфраструктуры. Мы делаем все, что можем, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы в этих сложных условиях», — заявил он в частности.

Риск блэкаута в Киеве с возможной необходимостью эвакуации населения прокомментировал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

По его словам, в случае новых российских обстрелов действительно нельзя исключать полного отключения электросети в Киеве. Однако энергосистема построена таким образом, что имеет предохранители.

«Киев и область — если будут новые обстрелы, то исключать такое выключение автоматики нельзя. Такое может случиться. Но система для этого специально построена и встроены системы защиты. Вопрос не в том, выключится система или нет, а [в том] сколько времени нужно будет для того, чтобы включить систему после блэкаута», — отметил он. «То есть это вопрос отопления», — подчеркнул Сахарук.