В Киевской области саперы обнаружили и уничтожили около 10 тысяч взрывоопасных предметов 23 мая, 01:28 Цей матеріал також доступний українською В отдельные дни саперы находят по несколько сотен опасных боеприпасов (Фото:t.me/mvs_ukraine/13100)

В Киевской области саперы Национальной гвардии обнаружили и уничтожили около 10 тысяч взрывоопасных предметов. Их оставили после себя оккупационные войска.



Об этом сообщило Министерство внутренних дел.



В ведомстве говорят, что в отдельные дни саперы находят по несколько сотен опасных боеприпасов, оставивших после себя оккупационные войска. Также среди таких предметов есть и снаряды, запрещенные Женевской конвенцией.

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Накануне в Киевской городской государственной администрации рассказали , в какие места в столице опасно ходить. Там напомнили, что из-за боевых действий во время обороны Киева как украинские военные, так и российские оккупанты миновали местность.

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