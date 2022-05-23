В Киевской области саперы обнаружили и уничтожили около 10 тысяч взрывоопасных предметов
В отдельные дни саперы находят по несколько сотен опасных боеприпасов (Фото:t.me/mvs_ukraine/13100)
В Киевской области саперы Национальной гвардии обнаружили и уничтожили около 10 тысяч взрывоопасных предметов. Их оставили после себя оккупационные войска.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел.
В ведомстве говорят, что в отдельные дни саперы находят по несколько сотен опасных боеприпасов, оставивших после себя оккупационные войска. Также среди таких предметов есть и снаряды, запрещенные Женевской конвенцией.
Накануне в Киевской городской государственной администрации рассказали , в какие места в столице опасно ходить. Там напомнили, что из-за боевых действий во время обороны Киева как украинские военные, так и российские оккупанты миновали местность.
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