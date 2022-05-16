Киевляне могут слышать взрывы. Продолжаются работы по разминированию на Виноградаре и в районе Вышгорода

16 мая, 02:10
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Противотанковые ежи в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Противотанковые ежи в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Киевская городская военная администрация сообщила, что саперы продолжают проводить разминирование района Виноградарь и на Вышгородском направлении.

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«Минная опасность сохраняется на окраинах Киева там, где велись боевые действия. Завершается работа на Житомирском и Броварском направлениях. Продолжаются работы по разминированию в районе Виноградаря и на Вышгородском направлении, особенно в лесных массивах. На данной местности саперы ликвидируют минно-взрывные заграждения противника и взрывоопасные предметы», — сообщили в администрации.

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Также в Киевпасстрансе отметили, что продолжается обследование саперами Пущи-Водицы и восстановление поврежденных трамвайных рельс.

«Подчеркиваем, что даже со временем уже на обследованной саперами территории могут обнаруживаться взрывоопасные предметы. Поэтому, даже работая на приусадебных участках, четко придерживайтесь инструкций о действиях в случае обнаружения взрывоопасных предметов», — сообщили в администрации.

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Ранее военное руководство Киева сообщило, что подготовило план на случай повторного наступления России. Сейчас для столицы прямой угрозы нет.

Разработанный план включает формы и методы действий войск, подготовку инфраструктуры. В частности, это фортификационное оборудование рубежей, позиций, начиная с дальних подступов к кварталам в центре города.

В интервью НВ мэр Виталий Кличко заявил, что в Киев можно будет понемногу возвращаться после 8—9 мая. Он рассказал, что угроза ракетных обстрелов остается, но в ближайшие дни столица укрепит систему противовоздушной обороны — она должна быть «натовских стандартов». В то же время Кличко заявил, что не может гарантировать безопасность возвращающимся.

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Теги:   Киев Разминирование Война в Украине Пуща-Водица Вышгород Война России против Украины

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