В Киевской области обнаружили и уничтожили около 10 тысяч взрывоопасных предметов — МВД 22 мая, 12:20 Цей матеріал також доступний українською Разминирование (Фото:ООС)

Саперы Нацгвардии продолжают разминировать Киевскую область после освобождения области от российских оккупантов.

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По сообщению Министерства внутренних дел Украины, саперы Нацгвардии обнаружили и уничтожили около 10 тысяч взрывоопасных предметов в Киевской области.

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"В отдельные дни саперы находят по несколько сотен опасных боеприпасов, которые оставили после себя российские кафиры. Среди находок есть и снаряды, запрещенные Женевской конвенцией", – пишут в МВД.

Российские оккупанты покинули территорию Киевской области 2 апреля, спустя более двух месяцев с начала полномасштабного военного вторжения РФ. С этого времени специалисты проводят разминирование территорий.

По данным Офиса президента, в Киевской области полностью закончили разминирование основных дорог, однако о полной очистке от вражеских снарядов деоккупированных территорий речь не идет. Вот почему действует запрет на посещение лесных зон.

В Киевской городской государственной администрации рассказали, к каким местам в столице опасно ходить. Там напомнили, что из-за боевых действий во время обороны Киева как украинские военные, так и российские оккупанты миновали местность.



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