Для выполнения «специальных задач». Устроивших резню в Буче российских военных вернут в Украину — разведка 5 апреля, 12:27 Цей матеріал також доступний українською Буча, разрушенная войсками РФ, освобождена украинскими защитниками (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российских военных, которые совершали зверства в Буче, снова вернут в Украину. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

«64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, будет возвращена на территорию Украины. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую», — пишут в ГУР.

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По информации разведки, по состоянию на 4 апреля бригада была выведена из Украины в Беларусь и находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород. После всего двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых «горячих» точек (ориентировочно — харьковское направление).

В ГУР обратили внимание на то, что обычно у подразделений есть больше времени на восстановление, а такой плотный график указывает на то, что 64-й бригаду ожидают «специальные задания». Первым из них может быть устрашение жителей населенных пунктов Украины.

«Те, кто совершал преступления геноцида в Буче, могут повторить это снова в других городах. Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины — скорая утилизация ненужных свидетелей. То есть, передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы сделать невозможным предоставление показаний в будущих судах», — говорится в сообщении ГУР.



По данным разведки, личный состав бригад массово сопротивляется возвращению в Украину, осознавая весь резонанс совершенного в Буче. Однако российское командование угрожает трибуналом, а рапорты на увольнение не принимают к рассмотрению.

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области.

Возвращаться в регион пока нельзя: украинские силы проводят разминирование и осматривают укрытия и подвалы на предмет наличия диверсионных групп. Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, разрушенные улицы Бучи «усеяны телами». Местная ритуальная служба насчитала уже около 340 тел жертв российских военных преступлений, во многих из которых были связаны руки.

Появились фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и в направлении Житомирской трассы.

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