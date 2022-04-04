Тиски пропаганды. Как в России пытаются откреститься от преступлений в Буче под Киевом 4 апреля, 14:30 Цей матеріал також доступний українською Последствия преступлений российских оккупантов в Буче под Киевом (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Россия всячески открещивается от жестоких преступлений в отношении гражданского населения, о которых стало известно в целом после освобождения города Буча под Киевом. Одним из средств стала традиционная для РФ пропаганда.

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Утром 3 апреля патриарх РПЦ Кирилл на литургии в Главном храме вооруженных сил РФ сказал: «Мы сломали хребет фашизма и поможет нам Бог и сегодня». После этого миру стали известны фото и видео из города Буча под Киевом, долгое время находившееся в оккупации РФ.

На фото запечатлены мертвые гражданские люди, оставшиеся на улицах города и в братских могилах. У многих из них руки связаны за спиной, что может свидетельствовать об умышленных расстрелах гражданских.

«Конечно, российская пропаганда немедленно начала взывать о «инсценировке», «провокации». Проводить какие-то «расследования», по результатам которых трупы не так лежат и не так пахнут, о каких-то белых тряпках, которые люди не успели снять, когда в город вошли «нацисты», — пишут в Центре стратегических коммуникаций.

В Минобороны РФ ожидаемо рассказали о том, что во время пребывания территории под контролем российских ВС не пострадал ни один местный житель, а фото и видео из Бучи — «постановка киевского режима для западных СМИ».

Часть российских пропагандистов также высказалась на тему постановки российских преступлений: «Когда-то мы услышим и увидим показания этих людей, которых, возможно, под дулами автоматов фольксштурма заставляли валяться на холодной земле, и имитировать убитых…»

«Вторая разгоняла «аналитику воспоминаний» вроде: «Сейчас объясню, почему Сребреница в Буче — это ложь. Тактика видеоинсценировок перестала меня удивлять еще в Сирии, где по мотивам постановок «Белых касок» принималось решение о нанесении массированных ракетных ударов. А здесь учителя информационно-психологических операций те же — с ярко торчащими британскими ушами…», — цитируют в Центре стратегических коммуникаций.

Одно из мнений российских пропагандистов о том, почему именно Бучу избрали для «постановки», звучит так: «Буча созвучна английскому butcher — мясник. И эту игру слов западные медиа сейчас начнут использовать».

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области.

Возвращаться в регион пока нельзя: украинские силы проводят разминирование и осматривают укрытия и подвалы на предмет наличия диверсионных групп. Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, разрушенные улицы Бучи «усеяны телами». Местная ритуальная служба насчитала уже около 340 тел жертв российских военных преступлений, у многих из которых были связаны руки.

Появились фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и в направлении Житомирской трассы.



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