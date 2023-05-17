В Киеве проверят укрытия и запретят въезд грузовиков во время воздушной тревоги 17 мая, 13:08 В Киеве после последней ракетной атаки РФ решили проверить все бомбоубежища (Фото:Eugene/Unsplash)

Власти Киева приняли ряд решений после последней ракетной атаки РФ в ночь на 16 мая — в столице проверят все укрытия и запретят въезд грузовиков во время воздушной тревоги.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что во время последнего ночного удара случаи закрытых укрытий были зафиксированы во всех районах города.

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«Закрытие укрытия во время войны, во время таких массированных воздушных атак — это преступление. В кратчайшие сроки все укрытия города Киева должны быть проинспектированы, зафиксированы все объекты, к которым у гражданского населения нет доступа, а балансодержатели немедленно обеспечат беспрепятственный доступ к защитным сооружениям гражданской защиты», — отметил он.

Решение было принято на заседании Совета обороны Киева. Проверки будет осуществлять Нацполиция и муниципальная охрана Киева.

Также с 22 мая во время воздушной тревоги в Киеве будет запрещен въезд крупногабаритного транспорта.

Речь идет о грузовиках общей массой более 4,5 тонн.

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Нацгвардия совместно с управлениями патрульной полиции Киева и области будет обеспечивать контроль за остановкой грузового транспорта на въездах в город.

В ночь на 16 мая войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину, выпустив 18 ракет, из них — шесть Кинжалов.

Все вражеские цели удалось сбить.

Над Киевом также были уничтожены все российские ракеты, однако обломки упали как минимум в пяти районах города. В Соломенском загорелось нежилое помещение и несколько автомобилей, пострадали три человека. Также обломки упали на территорию зоопарка.

Власти назвали восьмую за месяц атаку на Киев «исключительной по своей плотности» — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.