Удар РФ по Киеву: спасатели возобновили разбор завалов в поврежденном российской ракетой жилом доме

27 июня, 09:58
Цей матеріал також доступний українською
В жилом доме возобновились аварийно-спасательные работы (Фото:ГСЧС)

В жилом доме возобновились аварийно-спасательные работы (Фото:ГСЧС)

Утром в понедельник, 27 июня, спасатели возобновили аварийно-спасательные работы в жилом доме в Шевченковском районе Киева, поврежденном в результате попадания российской ракеты, где погиб один человек и еще шесть получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram, к работам привлекли 86 человек и девять единиц техники.

Разбор завалов продолжается.

Утром 26 июня россияне нанесли несколько ракетных ударов по Киеву, попав в жилой дом в Шевченковском районе. Один человек погиб, шесть — пострадали, в том числе ребенок.

Видео дня
Читайте также:
«Втянуть Беларусь в войну». Аналитик CIT — о целях новых ракетных ударов по Киеву

Погибшим оказался 37-летний мужчина, одна из пострадавших — гражданка РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=o8zmWcbJUk0&feature=emb_title

Столицу обстреляли из самолетов Ту-95 и Ту-160, пуск ракет происходил над Каспийским морем. Одна из них попала в детский сад.

poster
Подписаться на еженедельную email-рассылку
материалов раздела Киев
Дайджест столичных новостей за неделю
и афиша лучших событий Киева
Каждую пятницу
Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев ГСЧС Война России против Украины Ракетный удар

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X