Удар РФ по Киеву: спасатели возобновили разбор завалов в поврежденном российской ракетой жилом доме 27 июня, 09:58 Цей матеріал також доступний українською В жилом доме возобновились аварийно-спасательные работы (Фото:ГСЧС)

Утром в понедельник, 27 июня, спасатели возобновили аварийно-спасательные работы в жилом доме в Шевченковском районе Киева, поврежденном в результате попадания российской ракеты, где погиб один человек и еще шесть получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram, к работам привлекли 86 человек и девять единиц техники.

Разбор завалов продолжается.

Утром 26 июня россияне нанесли несколько ракетных ударов по Киеву, попав в жилой дом в Шевченковском районе. Один человек погиб, шесть — пострадали, в том числе ребенок.

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Погибшим оказался 37-летний мужчина, одна из пострадавших — гражданка РФ.

Столицу обстреляли из самолетов Ту-95 и Ту-160, пуск ракет происходил над Каспийским морем. Одна из них попала в детский сад.



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