Последствия ракетной атаки РФ на Киев: без отопления остаются 30% потребителей столицы 10 марта, 08:21 Российская ракета попала в объект инфраструктуры в Киеве рано утром 9 марта (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

По состоянию на утро пятницы, 10 марта, в Киеве без отопления остаются 30% потребителей после ракетной атаки РФ на столицу в ночь на 9 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации в Telegram.

«Теплоснабжение в процессе обновления. По состоянию на 7.50 без тепла 30% потребителей. Работы по восстановлению продолжались всю ночь и продолжаются сейчас», — отметили там.

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В КГВА добавили, что отключений электроэнергии в Киеве нет. Водоснабжение также подается в квартиры киевлян в штатном режиме. Тепло обещают вернуть в ближайшее время.

В ночь на четверг, 9 марта, войска РФ нанесли массированный удар по Киеву ракетами и дронами-камикадзе Shahed, зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры.

Силам ПВО удалось сбить все вражеские беспилотники и крылатые ракеты. Однако оккупанты также, вероятно, применили ракеты Кинжал.

Она попала в объект критической инфраструктуры в Голосеевском районе Киева.

Также обломки одной из сбитых ракет упали в Святошинском районе. Три человека получили ранения, двое жителей госпитализированы. Также загорелись авто, выбиты часть окон в многоэтажках.

Часть жителей Киева остались без электроэнергии и отопления.



