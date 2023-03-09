Ночная атака РФ на Киев: 40% потребителей столицы без отопления — Кличко
В Киеве зафиксированы попадания в Святошинском и Голосеевском районах (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
После ракетной атаки РФ на Киев в ночь на четверг, 9 марта, в Киеве 40% потребителей без отопления.
Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.
По его словам, это связано с введенными в городе экстренными отключениями электроэнергии.
«После ракетной атаки, в связи с экстренными отключениями электроэнергии, 40% потребителей столицы без отопления», — отметил мэр.
Кличко добавил, что водоснабжение работает в штатном режиме.
В ночь на 9 марта РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.
Кличко сообщил о взрывах в Голосеевской районе столицы, есть попадание в объект критической инфраструктуры. В городе действуют экстренные отключения света.
В Святошинском районе горят авто в дворе жилого дома, три человека пострадали.
В КГВА сообщили, что войска РФ выпустили по Киеву дроны-камикадзе Shahed, а также ракеты, включая Кинжал.