Ночная атака РФ на Киев: 40% потребителей столицы без отопления — Кличко 9 марта, 08:07 В Киеве зафиксированы попадания в Святошинском и Голосеевском районах (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

После ракетной атаки РФ на Киев в ночь на четверг, 9 марта, в Киеве 40% потребителей без отопления.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, это связано с введенными в городе экстренными отключениями электроэнергии.

«После ракетной атаки, в связи с экстренными отключениями электроэнергии, 40% потребителей столицы без отопления», — отметил мэр.

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Кличко добавил, что водоснабжение работает в штатном режиме.

В ночь на 9 марта РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

Кличко сообщил о взрывах в Голосеевской районе столицы, есть попадание в объект критической инфраструктуры. В городе действуют экстренные отключения света.

В Святошинском районе горят авто в дворе жилого дома, три человека пострадали.

В КГВА сообщили, что войска РФ выпустили по Киеву дроны-камикадзе Shahed, а также ракеты, включая Кинжал.