Ракетный удар России по ДВРЗ: несколько цехов не подлежат ремонту 7 июня, 20:16 Цей матеріал також доступний українською Последствия удара российских оккупантов по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве, 5 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Несколько цехов Дарницкого вагоноремонтного завода в Киеве разрушены и не подлежат ремонту после российских ракетных ударов, сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram и показала видео с последствиями разрушений.

В Укрзализныце подчеркнули, что ДВРЗ 87 лет ремонтировал и производил грузовые вагоны, в которых возили гражданскую продукцию: уголь, щебень, руду и так далее. В 2022 году на заводе хотели освоить производство зерновозов для транспортировки украинского урожая.



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«Россия увидела в гражданском заводе угрозу и придумала фейк: там ремонтируется военная техника. Более полусотни иностранных и украинских СМИ своими глазами убедились — никакой военной техники на заводе не было», — заявили в компании.

В УЗ также напомнили, что предприятие, построенное в 1935 году, один раз уже было разрушено немецкими захватчиками. Его восстановление началось в 1943 году. В 2022 году завод частично разрушили уже российские оккупанты.

5 июня РФ впервые с конца апреля ударила по Киеву крылатыми ракетами, которые повредили инфраструктуру в Дарницком районе столицы. Один человек пострадал, его госпитализировали.

В минобороны страны-агрессора утверждали, что целью были поставленные из восточноевропейских стран танки, якобы находившиеся на территории Дарницкого вагоноремонтного завода (ДВРЗ). В Укрзализныце эту информацию опровергли и пригласили журналистов самим убедиться в этом.

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