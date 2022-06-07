Ракетный удар России по ДВРЗ: несколько цехов не подлежат ремонту

7 июня, 20:16
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Последствия удара российских оккупантов по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве, 5 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Последствия удара российских оккупантов по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве, 5 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Несколько цехов Дарницкого вагоноремонтного завода в Киеве разрушены и не подлежат ремонту после российских ракетных ударов, сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram и показала видео с последствиями разрушений.

В Укрзализныце подчеркнули, что ДВРЗ 87 лет ремонтировал и производил грузовые вагоны, в которых возили гражданскую продукцию: уголь, щебень, руду и так далее. В 2022 году на заводе хотели освоить производство зерновозов для транспортировки украинского урожая.

Видео дня

«Россия увидела в гражданском заводе угрозу и придумала фейк: там ремонтируется военная техника. Более полусотни иностранных и украинских СМИ своими глазами убедились — никакой военной техники на заводе не было», — заявили в компании.

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В УЗ также напомнили, что предприятие, построенное в 1935 году, один раз уже было разрушено немецкими захватчиками. Его восстановление началось в 1943 году. В 2022 году завод частично разрушили уже российские оккупанты.

5 июня РФ впервые с конца апреля ударила по Киеву крылатыми ракетами, которые повредили инфраструктуру в Дарницком районе столицы. Один человек пострадал, его госпитализировали.

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В минобороны страны-агрессора утверждали, что целью были поставленные из восточноевропейских стран танки, якобы находившиеся на территории Дарницкого вагоноремонтного завода (ДВРЗ). В Укрзализныце эту информацию опровергли и пригласили журналистов самим убедиться в этом.

Взрывы в Киеве: столица всегда будет под угрозой – Владимир Бондаренко, заместитель мэра Киева

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Теги:   Киев Укрзализныця Киевская область Ракетные удары Дарница Война России против Украины Ракетный удар

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