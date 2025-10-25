Количество пострадавших возросло: спасатели показали последствия российского удара баллистикой по Киеву — фото
Попадание российских ракет фиксируют в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах Киева, 25 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Киева)
В Киеве в результате российской атаки баллистическими ракетами в ночь на субботу, 25 октября, количество пострадавших возросло до девяти человек. Зафиксировано попадание в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
На одной из локаций произошло возгорание нежилого здания. По другому адресу обломки ракеты упали на открытой территории, в результате чего повреждено остекление окон в зданиях.
По данным ГСЧС, троих пострадавших людей госпитализировали. На месте работают спасатели и другие экстренные службы.
Ночью войска РФ атаковали Киев баллистическими ракетами, раздавались громкие взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о пожарах в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах. Также поврежден детский сад в Днепровском районе.
Сообщалось о восьми пострадавших.
На левом берегу города частично перекрыли движение автомобилей, общественный транспорт задерживается.