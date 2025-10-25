Попадание российских ракет фиксируют в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах Киева, 25 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Киева)

В Киеве в результате российской атаки баллистическими ракетами в ночь на субботу, 25 октября, количество пострадавших возросло до девяти человек. Зафиксировано попадание в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Фото: ГСЧС Киева

На одной из локаций произошло возгорание нежилого здания. По другому адресу обломки ракеты упали на открытой территории, в результате чего повреждено остекление окон в зданиях.

Фото: ГСЧС Киева

По данным ГСЧС, троих пострадавших людей госпитализировали. На месте работают спасатели и другие экстренные службы.

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Ночью войска РФ атаковали Киев баллистическими ракетами, раздавались громкие взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о пожарах в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах. Также поврежден детский сад в Днепровском районе.

Сообщалось о восьми пострадавших.

На левом берегу города частично перекрыли движение автомобилей, общественный транспорт задерживается.