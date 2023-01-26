Новая массированная ракетная атака: Киев не может вернуться к стабилизационным отключениям света 26 января, 15:00 Центр Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

После новой массированной ракетной атаки по Украине, которую страна-агрессор Россия нанесла в четверг, 26 января, Киев не может вернуться к стабилизационным отключениям света.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

В ведомстве заявили, что поскольку Киев входит в большую энергетическую систему страны, столица не может вернуться к стабилизационным отключениям.

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"Энергетики работают над восстановлением системы", - говорится в сообщении.

После попытки ночных ударов иранскими дронами утром 26 января Россия обстреляла Киев и другие регионы Украины крылатыми ракетами.

Утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога, она длилась около четырех часов, до 12:08.

Российские оккупанты попали в энергетический объект в Киевской области. Глава Винницкой ОВА заявил о попадании вражеских ракет, в Одесской области повреждены два объекта критической энергоинфраструктуры.