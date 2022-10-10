Возможна задержка поездов. В Киеве взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала
Россия обстреляла Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В понедельник, 10 октября, в Киеве в результате массированного ракетного обстрела РФ взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала.
«Взрывной волной повреждены окна здания Центрального вокзала в Киеве, однако вокзал работает», — говорится в сообщении компании в Facebook.
Высадка и посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы, которые одновременно выполняют роль укрытия.
Укрзализныця предупредила о возможной задержке поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети.
Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение.
Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.
В результате атаки по Шевченковскому району погибли восемь человек, более 20 получили ранения.