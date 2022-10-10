Возможна задержка поездов. В Киеве взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала

10 октября, 10:52
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Россия обстреляла Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия обстреляла Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В понедельник, 10 октября, в Киеве в результате массированного ракетного обстрела РФ взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала.

«Взрывной волной повреждены окна здания Центрального вокзала в Киеве, однако вокзал работает», — говорится в сообщении компании в Facebook.

Высадка и посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы, которые одновременно выполняют роль укрытия.

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www.facebook.com/Ukrzaliznytsia
Фото: www.facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзализныця предупредила о возможной задержке поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети.

Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

В результате атаки по Шевченковскому району погибли восемь человек, более 20 получили ранения.

https://www.youtube.com/watch?v=4FTPFEJN5yg&feature=youtu.be
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киев Вокзал Война России против Украины

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