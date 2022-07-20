«Удар, а дальше — темнота». Рассказ россиянки Екатерины Волковой, потерявшей мужа при обстреле Киева 20 июля, 12:12 Жительница столицы Екатерина Волкова, имеющая российское гражданство, выжила после ракетного удара рф по Киеву 26 июня. Ее муж Алексей Никитин погиб на месте (Фото:НВ)

Репортер НВ Саша Горчинская записала историю семьи, пострадавшей от ракетного удара по Киеву 26 июня 2022 года. Гражданка рф Екатерина Волкова тогда получила многочисленные травмы, а фото, на котором ее дочь выносят на носилках спасатели, облетело страницы всех СМИ. Муж Екатерины, Алексей Никитин, погиб на месте.



Взрыв



«В то утро мы проснулись от того, что наш дом задрожал. Я бежала, но краем глаза видела, как из окон вылетает стекло. В нашей спальне были плотные шторы, и они некоторое время сдерживали обломки. Я схватила спавшую со мной дочь, и мы побежали по лестнице на первый этаж — квартира была двухъярусная, мы спали на втором этаже. Муж — внизу», — Екатерина Волкова, жительница одного из новых ЖК по улице Глубочицкой в Киеве, вспоминает, как началось для нее утро 26 июня 2022-го.

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Российская ракета попала в ее дом в Шевченковском районе столицы около 6:40. Двухъярусная квартира на последнем, девятом этаже, в которой жила семья Екатерины, оказалась в самом эпицентре взрыва. В результате ракетных обстрелов верхние этажи дома были разрушены до основания — это привело к обвалу конструкций и пожару.

После первого взрыва Екатерина с дочерью, семилетней Евгенией, остались на втором этаже — они спрятались между стенами. Ее муж Алексей Никитин все еще оставался внизу. С потолка сыпались куски побелки. Потом второй удар, и темнота.

«Ты падаешь вниз и летишь. И понимаешь, что, наверное, это все. Я даже не уверена, что потеряла сознание, потому что помню, как упала. И как на меня продолжало падать сверху: оно падало и падало, и это было больно. Смотреть я не могла, потому что мои глаза были засыпаны песком и камнями — несколько дней мне промывали их от этих остатков», — вспоминает в беседе с НВ Екатерина Волкова.

На автопилоте она подергала руками и ногами, убедилась, что конечности на месте. Дальше некоторое время продолжала лежать в полной темноте и пыталась распознать, что происходит вокруг, по звукам. Ей казалось, что по ней стекает кровь, однако впоследствии выяснилось, что это была вода — в тот момент спасатели именно тушили пожар, вызванный взрывом.

«В какой-то момент у меня даже мелькнула мысль: возможно, Женька уже не мучается. Я думала, что наверняка Киев — это уже как Мариуполь, а вдруг города уже нет, и никто не придет мне на помощь, потому что все лежат так же, как и я. Мысли были странные: хотелось умереть, потому что желания жить не было. Хотелось умереть, потому что было больно», — делится страшными воспоминаниями Екатерина Волкова.

Екатерина Волкова, женщина, пострадавшая от ракетного удара в Киеве / Фото: НВ

Тогда она получила множественные травмы: ожоги, ссадины по телу и лицу, рваные раны руки, из-за которых до сих пор не чувствует двух пальцев, разрыв барабанной перепонки, а также компрессионный перелом позвоночника. Как потом сообщили спасатели, Екатерину зажало бетонной плитой. Она продолжала лежать так, пока в один момент не услышала голос своей дочери:

«Она спросила где-то снизу: „Мама, ты жива? Ты здесь?“ С одной стороны, я была рада, а с другой — испытывала ужас, потому что не знала, страдает ли она так же, как и я. Она спрашивала, спасут ли нас, и все, что мне оставалось — это ее подбодрить. Ты говоришь это, но самой даже не верится».

Маленькая Женя, говорит Екатерина, действительно верила, что их с мамой спасут. Она не поддавалась истерике и прислушивалась к советам мамы. И когда они услышали рядом мужские голоса, Женя, как и приказала ей Екатерина, начала кричать изо всех сил. Сама же Екатерина кричать не могла, ведь ее рот тоже был забит песком. Женю услышали, и спасли. Снимок, на котором спасатели выносят пострадавшую девочку на носилках, облетел тогда все соцсети и СМИ. У Жени была рваная рана на шее, которую ей зашивали под общим наркозом, также — рваная рана щеки. Некоторое время ребенок находился на лечении в ОХМАТДЕТе.

Почти сразу после того, как спасатели начали работать на месте взрыва, стало известно об одном погибшем. Это был муж Екатерины, Алексей Никитин. Как выяснилось впоследствии, он оказался в самом эпицентре взрыва, так что шансов выжить у него не было.

О том, что Алексея больше нет, Екатерине сообщил его родной брат Андрей, когда пришел к ней в больницу на следующий день. К тому моменту Екатерина пыталась узнать что-нибудь от врачей, но никто не говорил ей правду. Уже тогда она начала догадываться о том, что произошло на самом деле.

«Когда пришел Андрей, я спросила его: „Леша?“. По его глазам поняла, что мужа больше нет. Так узнала об этом официально», — рассказывает Екатерина.

У семьи были трех домашних животных: две кошки и собака. Все они также погибли из-за той ракетной атаки. О том, что собаки больше нет, Екатерина догадывалась сразу: в момент, когда произошел удар, говорит, пес был рядом с мужем. Кошек какое-то время еще пытались искать и даже развешивали объявления по району. Но однажды к Екатерине в больницу пришли спасатели и рассказали, что, разгребая завалы, нашли тела всех трех животных и похоронили их во дворе дома.

Спасатели работают на завалах в месте попадания российской ракеты в ЖК, где жила Екатерина Волкова с семьей / Фото: НВ

«Дочки мы об этом не сказали. То есть она знает, что собака пошла „на радугу“ вместе с папой, а вот по поводу кошек еще есть надежда», — признается Екатерина.

Сейчас она вместе с Женей живет в квартире своей свекрови — матери погибшего мужа. Впереди — длительное лечение: чтобы вылечить сломанный позвоночник, месяц она должна провести в лежачем положении, еще месяц — ходить в корсете.

Семья

Андрей Никитин, брат погибшего Алексея, утром 26 июня проснулся от звонка своего друга. Тот спросил, читал ли Андрей новости, и рассказал об очередных прилетах российских ракет по жилому комплексу. Андрей попытался связаться с Екатериной и Алексеем, и после нескольких неудачных попыток выехал на место трагедии. Там увидел все своими глазами: когда заметил, что ракета попала в верхние этажи дома, мысленно похоронил всю семью. Сразу поехал к своей маме и привез ее на место происшествия. Там начали ждать каких-то новостей.

«Кто-то давал успокоительные таблетки, кто-то — воду, с другой стороны появилась чья-то рука с фотографией маленькой Жени, девочки, которую достали из-под завалов и увезли в ОХМАТДЕТ. В тот день это было первое чудо, что ребенок остался жив», — вспоминает Андрей Никитин. Он сразу отправился в больницу, дабы навестить девочку. Спустя некоторое время из новостей узнал, что из-под завалов была спасена также и Екатерина. Признается: после этих двух чудес — спасения Екатерины и Жени какое-то время надеялся, что, возможно, Алексей тоже мог выжить. Но третьего чуда не произошло.

Андрей Никитин, брат погибшего Алексея Никитина / Фото: НВ

«В течение дня с места происшествия поступали какие-то противоречивые сведения, в частности о том, что спасли еще мужчину, женщину. Потом, как оказалось, это была Катя, — рассказывает Андрей Никитин. — На месте происшествия находились мои друзья, друзья Алексея, наблюдавшие за происходящим. К сожалению, они опознали моего брата».

ЖК, в котором проживал Алексей Никитин с семьей, попадал под российские ракеты дважды. Вечером 28 апреля 2022 года в результате ракетных обстрелов по этому жилому комплексу погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич. До этого вражеские снаряды попадали также в здание вблизи станции метро «Лукьяновская», недалеко от этого ЖК.

«С самого начала российского вторжения в феврале я настаивал, очень уговаривал Алексея, чтобы он с семьей переехал куда-то подальше от завода „Артем“. Его было трудно в чем-то убедить», — так вспоминает о начале полномасштабной войны Андрей Никитин.

Но когда военные действия на территории Киева и области начали приобретать все более масштабный характер, это все же заставило Екатерину Волкову с дочерью покинуть город. Они временно проживали в Западной Украине, а затем выехали в Словакию.

Решение покинуть Киев в марте приняли, ведь переживали, в частности, и о состоянии маленькой Евгении. Как рассказывает Екатерина, из окна их квартиры была видна телебашня на столичных Дорогожичах — ее российские войска обстреляли 1 марта. Несколько раз Екатерина с дочерью ходила ночевать в метро. Когда прочла в новостях о том, что в направлении Киева следуют вражеские вертолеты, решила, что пора ехать. Алексей же уезжать отказался.

Погибший муж Екатерины, Алексей Никитин, с дочерью и собакой / Фото: Фото из личного архива Екатерины Волковой

«Он говорил, что это его город, и он не собирается его покидать. Какое-то время жил у мамы, а потом решил вернуться домой. И когда вернулся, в наш ЖК был прилет, — вспоминает Екатерина Волкова. — Был страх за него: помню, он написал, что прилетело, но не скажет, куда и что не может говорить. Я начала читать новости, там выложили видео с камер наблюдения на подъезде, и я сразу поняла, куда [прилетело]. Спустя минут 15 он позвонил и сказал, что жив».

После первой ракетной атаки в домах ЖК повыбивало окна, однако квартира Алексея и Екатерины тогда осталась невредимой. В их доме отключили газоснабжение, и подключить обратно не успели. Это, по мнению Екатерины, спасло им с Женей жизнь во время второй атаки: если бы в их доме был подключен газ, из-за обстрела и пожара могло бы взорваться все:

«Если бы газ включили, возможно, я бы здесь с вами не сидела», — рассуждает она.

Екатерина Волкова с дочерью вернулась в Киев 12 мая, за день до своего Дня рождения. С тех пор они больше не покидали город.

Паспорт

26 июня почти сразу после того, как на место прибыли отряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранители, советник министра внутренних дел Антон Геращенко продемонстрировал на камеры журналистам российский паспорт Екатерины Волковой. Эти фото он выложил и в свой телеграм-канал.

«На месте крушения тогда нашли Катин российский паспорт, срок действия которого истек. Это было распространено в телеграм-каналах, в СМИ. После этого друзья сбрасывали мне какие-то скриншоты, на которых жители рф обсуждают эту трагедию. Якобы их дом на самом деле был не заселен — пустовал после предварительного обстрела, и якобы такой гражданки, как Екатерина Волкова, нет. Писали также, что у нее якобы два гражданства одновременно — и украинское, и российское, что является нарушением закона», — говорит Андрей Никитин.

ЖК, в котором проживали Екатерина Волкова и Алексей Никитин, после попадания российской ракеты 26 июня 2022 года / Фото: НВ

По его словам, теперь Екатерина Волкова намерена просить президента Владимира Зеленского и Государственную миграционную службу рассмотреть вопрос о предоставлении ей украинского гражданства. Сама же Екатерина говорит, что по состоянию на сегодняшний день восстановить документы удалось только для дочери Евгении, ведь все, что у них было, уничтожено вследствие ракетной атаки.

Из-под завалов из разрушенной квартиры удалось извлечь лишь несколько уцелевших вещей, рассказывает Екатерина Волкова. Это пластмассовая пони — игрушка Жени, а также первый купальник девочки для занятий гимнастикой, сохранившийся в идеальном состоянии — на нем уцелела даже вышивка из декоративных камней. Также золотые украшения, которые потом нашли друзья Екатерины, и сейчас пытаются их отчистить. И тот самый — российский паспорт.

«Я называю это какой-то злой иронией. Из всего, что было в квартире, из всех лежавших в том же месте документов почему-то вылетел именно мой российский паспорт», — говорит Екатерина. Добавляет: злобы или обиды из-за того, что ее данные оказались в публичном пространстве, не чувствует. Она размышляет, что, возможно, позже, когда завалы еще будут разгребать бульдозером, им удастся найти еще личные вещи. Да — не факт.

Алексей Никитин, Екатерина Волкова и их дочь Евгения / Фото: Фото из личного архива Екатерины Волковой

В России у Екатерины Волковой осталась мама и друзья. С мамой общение не прекращалось с первого дня войны. Екатерина говорит: ее друзья там тоже не поддерживают войну и «называют вещи своими именами». Сама же она рассуждает, что между Украиной и россией — «глухая стена», и убеждена: смысла доказывать что-то жителям рф, которые называют ее «фейком» — нет:

«Мне порой кажется, что я более реальная, чем они», — говорит женщина.

На вопрос о том, не планирует ли она после выздоровления уезжать из Киева или Украины, Екатерина Волкова отвечает: «Я боюсь строить любые планы».

Место попадания российской ракеты / Фото: НВ

Одной из первоочередных задач будет реабилитация — в частности, и психологическая, для маленькой Жени. По словам ее мамы, днем девочка активная, играет любимыми игрушками и с согласия врачей даже снова начала посещать тренировки по гимнастике. Психологи советуют немного подождать: дать Жене возможность побыть в знакомом окружении, гулять и общаться с детьми. А позже — начать с ней работу.

«Мы с Женей общались, и я спрашивала, не против ли она уехать куда-то хотя бы на пару недель, сменить обстановку. Возможно, куда-нибудь в Западную Украину, — делится Екатерина. — На что она спросила меня: „Мам, а они знают об этих местах?“. „Они“ — это российские солдаты, обстреливающие Украину. Я говорю, да, знают, потому что эти места есть на карте. На что Женя ответила, что в таком случае никуда уезжать не хочет».

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