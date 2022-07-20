«Удар, а дальше — темнота». Рассказ россиянки Екатерины Волковой, потерявшей мужа при обстреле Киева
Жительница столицы Екатерина Волкова, имеющая российское гражданство, выжила после ракетного удара рф по Киеву 26 июня. Ее муж Алексей Никитин погиб на месте (Фото:НВ)
Репортер НВ Саша Горчинская записала историю семьи, пострадавшей от ракетного удара по Киеву 26 июня 2022 года. Гражданка рф Екатерина Волкова тогда получила многочисленные травмы, а фото, на котором ее дочь выносят на носилках спасатели, облетело страницы всех СМИ. Муж Екатерины, Алексей Никитин, погиб на месте.
Взрыв
«В то утро мы проснулись от того, что наш дом задрожал. Я бежала, но краем глаза видела, как из окон вылетает стекло. В нашей спальне были плотные шторы, и они некоторое время сдерживали обломки. Я схватила спавшую со мной дочь, и мы побежали по лестнице на первый этаж — квартира была двухъярусная, мы спали на втором этаже. Муж — внизу», — Екатерина Волкова, жительница одного из новых ЖК по улице Глубочицкой в Киеве, вспоминает, как началось для нее утро 26 июня 2022-го.
Российская ракета попала в ее дом в Шевченковском районе столицы около 6:40. Двухъярусная квартира на последнем, девятом этаже, в которой жила семья Екатерины, оказалась в самом эпицентре взрыва. В результате ракетных обстрелов верхние этажи дома были разрушены до основания — это привело к обвалу конструкций и пожару.
После первого взрыва Екатерина с дочерью, семилетней Евгенией, остались на втором этаже — они спрятались между стенами. Ее муж Алексей Никитин все еще оставался внизу. С потолка сыпались куски побелки. Потом второй удар, и темнота.
«Ты падаешь вниз и летишь. И понимаешь, что, наверное, это все. Я даже не уверена, что потеряла сознание, потому что помню, как упала. И как на меня продолжало падать сверху: оно падало и падало, и это было больно. Смотреть я не могла, потому что мои глаза были засыпаны песком и камнями — несколько дней мне промывали их от этих остатков», — вспоминает в беседе с НВ Екатерина Волкова.
На автопилоте она подергала руками и ногами, убедилась, что конечности на месте. Дальше некоторое время продолжала лежать в полной темноте и пыталась распознать, что происходит вокруг, по звукам. Ей казалось, что по ней стекает кровь, однако впоследствии выяснилось, что это была вода — в тот момент спасатели именно тушили пожар, вызванный взрывом.
«В какой-то момент у меня даже мелькнула мысль: возможно, Женька уже не мучается. Я думала, что наверняка Киев — это уже как Мариуполь, а вдруг города уже нет, и никто не придет мне на помощь, потому что все лежат так же, как и я. Мысли были странные: хотелось умереть, потому что желания жить не было. Хотелось умереть, потому что было больно», — делится страшными воспоминаниями Екатерина Волкова.
Тогда она получила множественные травмы: ожоги, ссадины по телу и лицу, рваные раны руки, из-за которых до сих пор не чувствует двух пальцев, разрыв барабанной перепонки, а также компрессионный перелом позвоночника. Как потом сообщили спасатели, Екатерину зажало бетонной плитой. Она продолжала лежать так, пока в один момент не услышала голос своей дочери:
«Она спросила где-то снизу: „Мама, ты жива? Ты здесь?“ С одной стороны, я была рада, а с другой — испытывала ужас, потому что не знала, страдает ли она так же, как и я. Она спрашивала, спасут ли нас, и все, что мне оставалось — это ее подбодрить. Ты говоришь это, но самой даже не верится».
Маленькая Женя, говорит Екатерина, действительно верила, что их с мамой спасут. Она не поддавалась истерике и прислушивалась к советам мамы. И когда они услышали рядом мужские голоса, Женя, как и приказала ей Екатерина, начала кричать изо всех сил. Сама же Екатерина кричать не могла, ведь ее рот тоже был забит песком. Женю услышали, и спасли. Снимок, на котором спасатели выносят пострадавшую девочку на носилках, облетел тогда все соцсети и СМИ. У Жени была рваная рана на шее, которую ей зашивали под общим наркозом, также — рваная рана щеки. Некоторое время ребенок находился на лечении в ОХМАТДЕТе.
Почти сразу после того, как спасатели начали работать на месте взрыва, стало известно об одном погибшем. Это был муж Екатерины, Алексей Никитин. Как выяснилось впоследствии, он оказался в самом эпицентре взрыва, так что шансов выжить у него не было.
О том, что Алексея больше нет, Екатерине сообщил его родной брат Андрей, когда пришел к ней в больницу на следующий день. К тому моменту Екатерина пыталась узнать что-нибудь от врачей, но никто не говорил ей правду. Уже тогда она начала догадываться о том, что произошло на самом деле.
«Когда пришел Андрей, я спросила его: „Леша?“. По его глазам поняла, что мужа больше нет. Так узнала об этом официально», — рассказывает Екатерина.
У семьи были трех домашних животных: две кошки и собака. Все они также погибли из-за той ракетной атаки. О том, что собаки больше нет, Екатерина догадывалась сразу: в момент, когда произошел удар, говорит, пес был рядом с мужем. Кошек какое-то время еще пытались искать и даже развешивали объявления по району. Но однажды к Екатерине в больницу пришли спасатели и рассказали, что, разгребая завалы, нашли тела всех трех животных и похоронили их во дворе дома.
«Дочки мы об этом не сказали. То есть она знает, что собака пошла „на радугу“ вместе с папой, а вот по поводу кошек еще есть надежда», — признается Екатерина.
Сейчас она вместе с Женей живет в квартире своей свекрови — матери погибшего мужа. Впереди — длительное лечение: чтобы вылечить сломанный позвоночник, месяц она должна провести в лежачем положении, еще месяц — ходить в корсете.
Семья
Андрей Никитин, брат погибшего Алексея, утром 26 июня проснулся от звонка своего друга. Тот спросил, читал ли Андрей новости, и рассказал об очередных прилетах российских ракет по жилому комплексу. Андрей попытался связаться с Екатериной и Алексеем, и после нескольких неудачных попыток выехал на место трагедии. Там увидел все своими глазами: когда заметил, что ракета попала в верхние этажи дома, мысленно похоронил всю семью. Сразу поехал к своей маме и привез ее на место происшествия. Там начали ждать каких-то новостей.
«Кто-то давал успокоительные таблетки, кто-то — воду, с другой стороны появилась чья-то рука с фотографией маленькой Жени, девочки, которую достали из-под завалов и увезли в ОХМАТДЕТ. В тот день это было первое чудо, что ребенок остался жив», — вспоминает Андрей Никитин. Он сразу отправился в больницу, дабы навестить девочку. Спустя некоторое время из новостей узнал, что из-под завалов была спасена также и Екатерина. Признается: после этих двух чудес — спасения Екатерины и Жени какое-то время надеялся, что, возможно, Алексей тоже мог выжить. Но третьего чуда не произошло.
«В течение дня с места происшествия поступали какие-то противоречивые сведения, в частности о том, что спасли еще мужчину, женщину. Потом, как оказалось, это была Катя, — рассказывает Андрей Никитин. — На месте происшествия находились мои друзья, друзья Алексея, наблюдавшие за происходящим. К сожалению, они опознали моего брата».
ЖК, в котором проживал Алексей Никитин с семьей, попадал под российские ракеты дважды. Вечером 28 апреля 2022 года в результате ракетных обстрелов по этому жилому комплексу погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич. До этого вражеские снаряды попадали также в здание вблизи станции метро «Лукьяновская», недалеко от этого ЖК.
«С самого начала российского вторжения в феврале я настаивал, очень уговаривал Алексея, чтобы он с семьей переехал куда-то подальше от завода „Артем“. Его было трудно в чем-то убедить», — так вспоминает о начале полномасштабной войны Андрей Никитин.
Но когда военные действия на территории Киева и области начали приобретать все более масштабный характер, это все же заставило Екатерину Волкову с дочерью покинуть город. Они временно проживали в Западной Украине, а затем выехали в Словакию.
Решение покинуть Киев в марте приняли, ведь переживали, в частности, и о состоянии маленькой Евгении. Как рассказывает Екатерина, из окна их квартиры была видна телебашня на столичных Дорогожичах — ее российские войска обстреляли 1 марта. Несколько раз Екатерина с дочерью ходила ночевать в метро. Когда прочла в новостях о том, что в направлении Киева следуют вражеские вертолеты, решила, что пора ехать. Алексей же уезжать отказался.
«Он говорил, что это его город, и он не собирается его покидать. Какое-то время жил у мамы, а потом решил вернуться домой. И когда вернулся, в наш ЖК был прилет, — вспоминает Екатерина Волкова. — Был страх за него: помню, он написал, что прилетело, но не скажет, куда и что не может говорить. Я начала читать новости, там выложили видео с камер наблюдения на подъезде, и я сразу поняла, куда [прилетело]. Спустя минут 15 он позвонил и сказал, что жив».
После первой ракетной атаки в домах ЖК повыбивало окна, однако квартира Алексея и Екатерины тогда осталась невредимой. В их доме отключили газоснабжение, и подключить обратно не успели. Это, по мнению Екатерины, спасло им с Женей жизнь во время второй атаки: если бы в их доме был подключен газ, из-за обстрела и пожара могло бы взорваться все:
«Если бы газ включили, возможно, я бы здесь с вами не сидела», — рассуждает она.
Екатерина Волкова с дочерью вернулась в Киев 12 мая, за день до своего Дня рождения. С тех пор они больше не покидали город.
Паспорт
26 июня почти сразу после того, как на место прибыли отряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранители, советник министра внутренних дел Антон Геращенко продемонстрировал на камеры журналистам российский паспорт Екатерины Волковой. Эти фото он выложил и в свой телеграм-канал.
«На месте крушения тогда нашли Катин российский паспорт, срок действия которого истек. Это было распространено в телеграм-каналах, в СМИ. После этого друзья сбрасывали мне какие-то скриншоты, на которых жители рф обсуждают эту трагедию. Якобы их дом на самом деле был не заселен — пустовал после предварительного обстрела, и якобы такой гражданки, как Екатерина Волкова, нет. Писали также, что у нее якобы два гражданства одновременно — и украинское, и российское, что является нарушением закона», — говорит Андрей Никитин.
По его словам, теперь Екатерина Волкова намерена просить президента Владимира Зеленского и Государственную миграционную службу рассмотреть вопрос о предоставлении ей украинского гражданства. Сама же Екатерина говорит, что по состоянию на сегодняшний день восстановить документы удалось только для дочери Евгении, ведь все, что у них было, уничтожено вследствие ракетной атаки.
Из-под завалов из разрушенной квартиры удалось извлечь лишь несколько уцелевших вещей, рассказывает Екатерина Волкова. Это пластмассовая пони — игрушка Жени, а также первый купальник девочки для занятий гимнастикой, сохранившийся в идеальном состоянии — на нем уцелела даже вышивка из декоративных камней. Также золотые украшения, которые потом нашли друзья Екатерины, и сейчас пытаются их отчистить. И тот самый — российский паспорт.
«Я называю это какой-то злой иронией. Из всего, что было в квартире, из всех лежавших в том же месте документов почему-то вылетел именно мой российский паспорт», — говорит Екатерина. Добавляет: злобы или обиды из-за того, что ее данные оказались в публичном пространстве, не чувствует. Она размышляет, что, возможно, позже, когда завалы еще будут разгребать бульдозером, им удастся найти еще личные вещи. Да — не факт.
В России у Екатерины Волковой осталась мама и друзья. С мамой общение не прекращалось с первого дня войны. Екатерина говорит: ее друзья там тоже не поддерживают войну и «называют вещи своими именами». Сама же она рассуждает, что между Украиной и россией — «глухая стена», и убеждена: смысла доказывать что-то жителям рф, которые называют ее «фейком» — нет:
«Мне порой кажется, что я более реальная, чем они», — говорит женщина.
На вопрос о том, не планирует ли она после выздоровления уезжать из Киева или Украины, Екатерина Волкова отвечает: «Я боюсь строить любые планы».
Одной из первоочередных задач будет реабилитация — в частности, и психологическая, для маленькой Жени. По словам ее мамы, днем девочка активная, играет любимыми игрушками и с согласия врачей даже снова начала посещать тренировки по гимнастике. Психологи советуют немного подождать: дать Жене возможность побыть в знакомом окружении, гулять и общаться с детьми. А позже — начать с ней работу.
«Мы с Женей общались, и я спрашивала, не против ли она уехать куда-то хотя бы на пару недель, сменить обстановку. Возможно, куда-нибудь в Западную Украину, — делится Екатерина. — На что она спросила меня: „Мам, а они знают об этих местах?“. „Они“ — это российские солдаты, обстреливающие Украину. Я говорю, да, знают, потому что эти места есть на карте. На что Женя ответила, что в таком случае никуда уезжать не хочет».
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